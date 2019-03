Fotos Golpean en la cabeza a anciana y le roban $ 8.000

Dos del incuentes golpearon ferozmente ayer a la madrugada, a una mujer mayor en La Banda, despojándola de $ 8.000 que ahorraba para costear una intervención quirúrgica. El golpe se perpetró a las tres de la madrugada en Bolivia y Romualdo Gauna, propiedad de Thelma Vizgarra de Luna, de 76 años, quien despertó sobresaltada y encontró a dos maleantes en el comedor. En segundos, la golpearon en la cabeza con un revólver. "Ya me han robado un montón de veces", indicó y pidió que al menos le reintegren los documentos que le sustrajeron. Resignada " Todo me han robado. Me sacudieron, me golpearon la cabeza con un revólver, yo les pedía por favor que no me vayan a quebrar, de nuevo", relató anoche a Noticiero 7. Cuando encontraron $ 8.000 que venían ahorrando para una operación, dejarlo de agredirla. " Te h a s s a l va d o , vieja p..." (sic) insultó uno de los individuos y después huyó con su cómplice.