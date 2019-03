El "Mudo" Ruiz prepara su vuelta

Fotos EXPECTATIVAS. Ruiz no pudo jugar ante Ferro por una molestia en el abductor, pero trabaja intensamente para reaparecer el domingo ante Chicago.

07/03/2019 -

Mitre no atraviesa un buen momento en la B Nacional. Las tres derrotas consecutivas que sufrió lo alejaron a diez puntos del líder Sarmiento. Pero el domingo, cuando reciba al escolta Nueva Chicago, tendrá la gran chance de volver a prenderse.

En el último cotejo (0-2 ante Ferro), el Auri no pudo contar con su goleador y figura Pablo Ruiz. "Tuve una molestia en el partido contra Brown de Adrogué, en la semana previa a Ferro estuve probando y no llegué. Pero esta semana ya estoy intensificando los trabajos y espero llegar para el partido del domingo que va a ser muy importante para nosotros", le contó el "Mudo" a EL LIBERAL, dejando en claro sus ganas de volver para ayudar al equipo en este momento y que el dolor en el abductor ya quedó atrás.

Sobre el mal momento del equipo de Grelak, Ruiz opinó: "No encontramos una explicación a esta racha negativa. El equipo entró en un bache futbolístico, pero tenemos un buen partido el domingo para poder agarrar confianza de vuelta y volver a sumar de a tres en nuestra casa. Es una linda oportunidad para levantar otra vez".

En las tres caídas, Mitre no pudo anotar goles, aunque no es eso lo único que preocupa al "Mudo" Ruiz. "No solo preocupa la falta de gol. No es solamente que sea culpa de los delanteros que no podemos convertir, tampoco estamos defendiendo bien, no podemos tener la pelota, no estamos generando jugadas. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando para mejorar y el domingo empezar a sumar de a tres otra vez", señaló.

"Es un partido muy lindo para volver a ganar, por el rival, porque viene ahí peleando el campeonato. Tenemos que tratar de volver a lo que estábamos haciendo en partidos anteriores. Si hacemos las cosas bien, se nos va a hacer más fácil ganar el partido", acotó.

Por último, se refirió a las chances de Mitre en el torneo. "Nosotros en lo que tenemos que pensar ahora es en ir partido tras partido, sumar la mayor cantidad de puntos que se pueda para que cuando termine el torneo estemos lo más arriba posible, peleando el campeonato o entrando al reducido lo más arriba que se pueda", señaló.