La séptima fecha se jugará el domingo

07/03/2019 -

El domingo se jugará la séptima fecha del Regional con estos partidos. Zona 1: 17.10, Los Dorados de Las Termas vs. Vélez de San Ramón (árbitro: Guido Medina, de Alijilán) y 17.30, Unión Santiago vs. Sportivo Comercio de Campo Gallo (Rubén Falcón, de Catamarca). Libre: Belgrano de Nueva Esperanza. Zona 2: 17, Deportivo Malbrán vs. Sportivo Fernández (Leandro Filipi Suárez, de Las Termas); 17.30, Central Argentino vs. Sportivo Tintina (Carlos Díaz, de Alijilán) y 17.45, Independiente de Fernández vs. Sarmiento (Williams Abdala). Zona 3: 17.30, Comercio vs. Bañado de Ovanta (Esteban Banegas, de Las Termas) y 17.45, Central Córdoba de Frías vs. Güemes (José Silva Castaño, de Catamarca).