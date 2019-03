El "Globo" le dará apertura a la transmisión por Facebook

07/03/2019 -

Huracán iniciará hoy la transmisión exclusiva en Copa Libertadores para equipos argentinos mediante la red social Facebook, cuando reciba a Cruzeiro de Brasil por el grupo B.

A partir de esta edición, Facebook se transformó en una opción más, en forma gratuita, para seguir las alternativas del máximo certamen continental con River, Boca, San Lorenzo, Rosario Central y Godoy Cruz incluidos.

Para tener acceso al partido vía Facebook es necesario tener una cuenta en la red social, pulsar el ícono "Watch" y presionar en "Conmebol Libertadores".

Los partidos se verán en cualquier dispositivo móvil, tanto para los sistemas Android e iOS, y para computadoras de escritorio en las versiones más recientes de Chrome, Firefox y Opera.

El resto de los encuentros exclusivos para Facebook son: Emelec de Ecuador vs. Huracán (14 de marzo); Libertad de Paraguay vs. Rosario Central (4 de abril); River Plate vs. Alianza Lima de Perú (11 de abril); Junior de Colombia vs. San Lorenzo (25 de abril); Godoy Cruz de Mendoza vs. Universidad Concepción de Chile y Boca Juniors vs. Atlético Paranaense de Brasil (9 de mayo).