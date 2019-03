Álvarez no estará como DT ante el "Canalla"

07/03/2019 -

Libertad de Paraguay inició su camino en la Copa Libertadores 2019 venciendo al duro Atlético Nacional en la fase previa y goleando por 4 a1 a la Universidad Católica, en el arranque de la fase de grupos. Sin embargo, el "Gumarelo" ya no tiene entrenador. El colombiano Leonel Álvarez dejó de ser el técnico de los de Asunción, que comparten el Grupo H con Rosario Central, Gremio y los chilenos, tras un confuso episodio el pasado miércoles. Según el diario ABC de Paraguay, el DT y su cuerpo técnico se presentaron a la práctica matinal y la seguridad del club les negó el acceso al predio. "Vinimos al entrenamiento a las 7.30, pero no nos dejaron ingresar. No nos parece profesional, es un trato indignante", expresó Rubén Bedoya, asistente de Álvarez. "Nos sorprende, porque si hay una determinación a uno le deben permitir ingresar y retirar sus pertenencias. Es algo irrespetuoso". A pesar del gran presente en la Libertadores, Libertad no marcha bien en el Apertura, donde en siete partidos, solo consiguió tres victorias y un empate. Juan Samudio se hará cargo interinamente.