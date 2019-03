Inter de Porto Alegre se hizo fuerte de visitante

07/03/2019 -

Inter de Porto Alegre superó como visitante a Palestino de Chile 1 a 0, en el inicio del Grupo A de la Copa Libertadores que comparten con el campeón River Plate y Alianza Lima de Perú, que también debutaron anoche.

Rafael Sobis (38’ St) marcó el único gol del encuentro jugado en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago de Chile.

En Palestino jugaron los argentinos Agustín Farías, ex Banfield y Nueva Chicago; y Lucas Passerini, ex Tigre y Quilmes; y en Inter lo hizo Víctor Cuesta, ex Independiente.

En Inter el talentoso Andrés Dalessandro (ex River y San Lorenzo) ingresó a seis minutos del final y Martín Serrafiore (ex Huracán) estuvo en el banco de suplentes.

Por el Grupo C, que integran también Godoy Cruz y Olimpia (empataron anteanoche 0 a 0 en Mendoza), Universidad de Concepción de Chile venció en un partidazo a Sporting Cristal de Perú igualaron 5 a 4.

Patricio Rubio (47’ Pt, 6’ St, 36’ St y 48’ St) y Nicolás Orellana (27’ St) marcaron los goles de Universidad de Concepción; Christofer Gonzales (10’ St), el uruguayo Cristian Palacios (14’ St y 42’ St) y el argentino Emanuel Herrera -ex Chacarita- (40’ St) los del cuadro limeño.

En el equipo trasandino atajó el argentino nacionalizado chileno Cristian Muñoz (ex Boca) y jugaron el defensor Germán Voboril (ex San Lorenzo, Racing y Newell’s), el mediocampista Alejandro Camargo (surgido de Godoy Cruz) y Guido Vadalá (ex Boca y Unión de Santa Fe).

En Sporting Cristal, dirigido por Claudio Vivas -ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa en la selección argentina en el Mundial 2002 y ex técnico de Racing- lo hicieron también Omar Merlo (ex Colón de Santa Fe y River) y Christian Ortiz (ex Independiente).

Triunfazo de Cerro

Y por el Grupo E Cerro Porteño de Paraguay dio la sorpresa y venció en Belo Horizonte a Atlético Mineiro de Brasil 1 a 0, también por la primera fecha, que será completada esta noche por Zamora de Venezuela y Nacional de Montevideo.

El argentino Diego Churín (ex Independiente) marcó el único gol del encuentro (33’ St).

En Cerro Porteño jugaron también Federico Carrizo (ex Rosario Central y Boca) y Joaquín Larrivey (ex Huracán y Vélez).