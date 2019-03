En sucesivos hechos, roban 5 millones a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba

07/03/2019 -

La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba sufrió importantes robos y daños materiales en un corto período. El valor de todos los elementos sustraídos asciende a 5 millones de pesos e incluye tecnología que empleaban para docencia e investigación.

Este viernes, cuando el personal de maestranza llegó alrededor de las 6, se dio cuenta de que habían roto vidrios y puertas. Eran varios destrozos, pero sólo robaron un cañón y una notebook.

"Había sangre, se ve que la persona se cortó al ingresar. Incluso rompió un cielo raso; quedó todo filmado", aseguró Juan Marcelo Conrero, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, quien también aclaró que rápidamente mandaron a reparar todo.

Al evaluar los elementos que faltaban, hicieron la denuncia e intervino Policía Judicial. "Pedimos refuerzos en la seguridad porque sabíamos que se venía el fin de semana largo", le aclaró a La Voz el directivo.

Según registraron las cámaras de seguridad, en la última ocasión una persona fue sola y luego volvió acompañada. El hecho de inseguridad ocurrió este miércoles por la madrugada.

"Estuvieron yendo y viniendo alrededor de cuatro horas, no sé cómo no los vieron los efectivos de seguridad que fueron contratados para vigilar", expresó molesto Conrero.

El decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC hizo especial hincapié en el daño que estos robos le hacen a la institución, al personal que allí trabaja y a los estudiantes. "Las cátedras están muy preocupadas. Conseguimos todo de a poco para mejorar nuestras investigaciones. Para nosotros es muy complicado por el presupuesto que manejamos, de hecho lo que nos robaron significa el 80 por ciento del presupuesto anual", remarcó Conrero.

A las autoridades de esa facultad les resulta llamativo que estando a propósito las luces del hall encendidas, los policías de la garita no hayan visto nada. "Yo digo que es inoperancia. No voy a decir que es complicidad porque no tengo pruebas que indiquen eso, de hecho creo que se quedan dormidos porque trabajan demasiadas horas", consideró.