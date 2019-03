Sólo un hombre no se drogó la noche en que murió Natacha

Fotos INVESTIGACIÓN. El único que estuvo detenido no se había drogado esa madrugada.

07/03/2019

El 23 de febrero Natacha Jaitt murió en el salón de fiestas "Xanadú". Tres de los hombres que la acompañaron consumieron cocaína y marihuana, a excepción de Raúl Velaztiqui.

Así lo determinaron los resultados preliminares de los análisis toxicológicos.

Las pericias toxicológicas de orina, sangre e hisopados nasales estuvieron a cargo de la Superintendencia de la Policía Científica y contaron con presencia de peritos del Ministerio Público Fiscal y de los fiscales que investigan el hecho. También se analizaron restos de bebidas, medicamentos y presuntos rastros de cocaína encontrados en el lugar del hecho.

En esta ocasión, la familia de la modelo decidió no contar con la participación de peritos de parte. Sin embargo, sus representantes presentaron previamente en los tribunales los puntos de pericia, donde pedían la realización de distintos exámenes tóxicos (drogas de abuso, de medicamentos o venenos) de manera cuantitativa y cualitativa.

Previsibles

Acorde a los exámenes, el dueño del salón "Xanadú" Guillermo Gonzalo Rigoni (45) y su amigo empresario Gaspar Esteban Fonolla (45) y Gustavo Andrés Bartolín (44), alias "Voltio", dieron positivo en cocaína y marihuana.

Los tres testigos habían admitido en sus testimonios que habían consumido drogas.

Por último, resultó positiva en cocaína una bolsita tipo "baguyo" secuestrada en un allanamiento en la casa de Bartolín.

El abogado de Jaitt Alejandro Cipolla enfatizó que "hay que esperar los resultados de Natacha y ver si no hay rastros de veneno o un somnífero u otra droga".

"Una vez que tengamos también los estudios de sangre vamos a ver si cambia la calificación legal de todos los implicados", añadió. Además, adelantó que está a la espera de las pericias tecnológicas a los teléfonos, la tablet y redes sociales.

"Son gente nefasta. No podemos descartar que le hayan suministrado alguna sustancia. Además, seguimos sosteniendo que Natacha no consumió cocaína por voluntad propia". Cipolla había advertido previamente que "el veneno se puede ocultar detrás de la cocaína". El abogado de Rigoni, José Vera, contó que los exámenes preliminares "no hacen más que confirmar lo que ya había establecido la autopsia" y que no complicarían a su cliente. De acuerdo con Vera, la pericia mostró que "la cocaína fue compartida" durante esa noche".