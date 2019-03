Fue vigilado y escuchado por Gendarmería durante un año

Notas Relacionadas

La Fiscalía cargó duro contra el profesor de boxeo Díaz Martínez y lo acusó de liderar venta de drogas

07/03/2019 -

A.D.M: "¿Me vas a guardar las cosas? No hables por aquí"

C.S.D: "No hay drama".

Desconocido: "¿Tienes para venderme?".

A.D.M: "Tarde voy a tener. No hables mucho por aquí porque está infectado. Por eso tengo otro número, otro chip".

En casi todas las comunicaciones, Andrés Díaz Martínez instaba a los otros sujetos: "No me hables por teléfono. Mandame mensaje".

Desconocido: "Andas desaparecido..."

A.D.M: "¿Qué esperas? Hiciste quemar mi línea con la policía".

Desconocido: "Me ha batido la policía",

"Kiwi": "Hola. Estoy con J. Necesito me hagas un favor. Nunca te pido nada...".

Para la Fiscalía, se refería a que le proveyera drogas.

Desconocido: "Hola. Mandame $ 500. Es para un amigo. Pero necesito que me aguantes el fin de semana".

A.D.M: "No hay problema. No hables por aquí".

"Kiwi": "Hola. Con lo que me diste me alcanzó. No vendí todo. Así que me queda".

Desconocido: "Hola. ¿Tienes alguito?".

A.D.M: "Sí".