Prosiguen los torneos de la NBA

07/03/2019 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos de los torneos organizados por la NBA Santiagueña.

Por el Torneo de Primera se enfrentarán en Villa Mercedes, Juveniles de Villa Mercedes vs. Coronel Suárez; en Huracán, La Rosadita vs. Los Indios.

Por el Ascenso jugarán: en Club Antonio Tagliavini, Los Globe Mattar vs. El Faro Repuestos BBC; en Patagonia, Clasificados en Santiago.com vs. Los Warriors; en Coronel Borges, Juveniles de Coronel Borges vs. Hernán Cortez.