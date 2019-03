La directora de una escuela fue agredida por la madre de un estudiante

Fotos ESCENARIO.El Centro Experimental Nº 3 Pedro Francisco de Uriarte es un establecimiento tradicional de Loreto.

07/03/2019 -

LORETO, Loreto (C). La directora del Centro Experimental Nº 3 Pedro Francisco de Uriarte de esta ciudad terminó con excoriaciones de distinta consideración, como consecuencia de una golpiza, que le fuera propinada por la madre de un alumno en circunstancias que la referente más importante de la casa de estudios loretana oficiaba de mediadora en una reunión entre una docente y su agresora.

Según la denuncia presentada en la Seccional 27 de esta ciudad por Mercedes Bravo de Leguizamón, quien se desempeña como directora del Centro Experimental Nº 3, se encontraba en una reunión con una docente, que atendía los reclamos de una ofuscada madre que fue identificada como Viviana Herrera, la que de los exabruptos pasó a los golpes.

Fuentes policiales aseguraron que el ataque se produjo en circunstancias en que la víctima del ataque giró para retirarse del aula donde se realizaba la reunión, y fue tomada por su agresora desde atrás para derribarla y una vez en el piso, le propinó golpes con el pie, uno de los cuales impactó en el rostro de la docente.

Mensaje

Las redes sociales se hicieron eco rápidamente del suceso que escandalizó a la opinión pública loretana, que brindó su apoyo incondicional a la directora de la escuela primaria más antigua de la región, "Primero que nada quiero agradecer a los papás que se llegaron a nuestro domicilio y a los que me escribieron por privado por la salud de mi mamá, ella ya se encuentra mejor, solo con golpes, un fuerte dolor de cabeza y sigue con un poco de nervios. Gracias a los docentes del Centro Experimental por estar con mi mamá en todo momento y por haberla ayudado", expresó en una red social Jimena Leguizamón, hija de la docente agredida.

"Si Usted Mamá piensa que el docente a veces no le da un buen ejemplo a su hijo, créame que el suyo es el peor ejemplo que le puede dar a un niño. Lamentablemente algunos piensan que con la violencia arreglan las cosas, pero no se dan cuenta de lo equivocado que están, con ese pensamiento, Dios quiera que estas clases de situaciones no se repitan por el bien de todos", finaliza indicando en el comunicado la joven docente hija de la directora agredida.

El hecho fue informado al fiscal de turno, el cual ordenó una serie de medidas para tratar de establecer cómo sucedieron los hechos, testimonios, medidas restrictivas y un informe socioambiental.