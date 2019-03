Se vienen cambios para el clásico

Fotos RETORNO. Mauro Zárate, quien jugó algunos minutos ante Jorge Wilstermann, iría de entrada el sábado, cuando Boca reciba a San Lorenzo, por la Superliga

07/03/2019 -

El plantel de Boca Juniors se entrenó ayer por la mañana en Cochabamba después de empatar sin goles ante Jorge Wilstermann por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2019, de cara al encuentro del sábado en la Bombonera ante San Lorenzo, por la Superliga.

Los dirigidos por el entrenador Gustavo Alfaro, quienes regresaron desde Bolivia en las últimas horas de la tarde de ayer a la Argentina, se mostraron con buen animo y conformes con el empate contra un rival que se hace peligroso en los 2.570 metros de altura de Cochabamba.

"No hay que olvidarse que este equipo (el Wilstermann) tiene muchos jugadores que le ganaron acá a River por 3 a 0. No vinimos a buscar el empate. Pero igual no es un mal resultado", dijo el técnico "xeneize". En cuanto al futuro y la seguidilla de partidos que se le vienen a su equipo, Alfaro señaló que "hay que ver la recuperación física de los muchachos para los dos próximos partidos".

"No creo que haga más de dos o tres cambios. Hay que evaluar el rendimiento de algunos jugadores, venimos de una buena cantidad de partidos en este semestre, muchos viajes y eso nos impidió recuperar jugadores", agregó el DT.

De las palabras de Alfaro se deduce que para jugar ante San Lorenzo puede haber tres o cuatro variantes, ya que hay que recordar que luego el bicampeón argentino enfrentará -el próximo martes- a Deportivo Tolima de Colombia, que viene de vencer antenoche a Atlético Paranaense de Brasil por 1 a 0, con lo cual lidera el Grupo G.

En la practica de ayer en el spa del Gran Hotel Cochabamba, donde se alojó el plantel auriazul, los futbolistas que jugaron antenoche hicieron los habituales ejercicios regenerativos, y el resto practicó fútbol en espacios reducidos.

Dentro de ese grupo estuvieron Mauro Zarate, Ramón Ábila y Junior Alonso, quienes podrían ser titulares ante San Lorenzo.

Seguramente Zárate entraría por Carlos Tévez, de buena actuación en Cochabamba, quien sería resguardado para el martes, más allá de las palabras del "Apache" después de ser reemplazado antenoche: "Con esta camiseta nunca se está cansado".

También sería resguardado Darío Benedetto, quien sería reemplazado por "Wanchope" Ábila, para que el "Pipa" sea titular ante el Tolima por la Copa Libertadores.

Junior Alonso, en tanto, volvería a la titularidad por el zaguero Lisandro López, quien se retiró con un golpe en su pie izquierdo del pálido empate ante Wilstermann.

Habrá que ver también cómo se recupera Julio Buffarini del gran despliegue que realizó ante el conjunto boliviano. Si no juega ante el "Ciclón" el sábado próximo, podría ser reemplazado por el juvenil Marcelo Weingadt.