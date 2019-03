Sevilla quiere pegar primero

07/03/2019 -

Sevilla, con Éver Banega y Gabriel Mercado, iniciará hoy la ida de los octavos de final de la Liga de Europa cuando reciba a Slavia Praga de República Checa.

El partido se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y comenzará a las 14.55, hora argentina.

El resto de los partidos de hoy son: Dinamo Zagreb de (CRO) vs. Benfica (POR); Frankfurt (ALE) vs. Inter (ITA); Rennes (FRA vs. Arsenal (ING); Zenit (RUS) vs. Villarreal (ESP); Chelsea (ING) vs. Dinamo Kiev (UCR); Nápoli (ITA) vs. Salzburgo (AUS); Valencia (ESP) vs. Krasnodar (RUS).