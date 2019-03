Bolsonaro le declaró la "guerra" al Carnaval

07/03/2019 -

SAN PABLO, Brasil. Jair Bolsonaro no salió ileso de su primer carnaval en la presidencia de Brasil, país donde esta celebración es una "institución" popular: criticó por Twitter a Caetano Veloso y Daniela Mercury y publicó una video escatológico para repudiar las comparsas callejeras, en muchas de las cuales fue insultado por multitudes. Video El excapitán del ejército cerró el feriado de Carnaval con un video de dos hombres haciendo poses sexuales en una comparsa callejera o "bloco de rua": uno de ellos pasaba la mano por el ano y otro orinaba en su cabeza. "No me siento cómodo en mostrar esto, pero quiero mostrar la verdad, en esto se han convertido muchas comparsas callejeras, saquen sus conclusiones", dijo Bolsonaro. Durante el feriado, el Presidente apeló a Twitter para dedicarse a responder a usuarios críticos, horas después de que su nombre fue motivo de insultos en por lo menos 27 comparsas en Río, Sao Paulo y Recife.