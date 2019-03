El bypass de Favaloro, uno de los inventos que cambiaron la historia de la humanidad

Fotos SATISFACCIÓN. En la Fundación Favaloro celebraron el reconocimiento al trabajo del gran médico argentino.

07/03/2019 -

La técnica del bypass desarrollada por el cardiocirujano argentino René Favaloro fue incluida ayer en la plataforma cultural de Google como parte de los "400 inventos y descubrimientos que cambiaron la historia de la humanidad", un reconocimiento que celebró la familia del médico para que su legado "inspire a las próximas generaciones".

"Es un orgullo que hayan elegido a la técnica del bypass como parte de esas 400 invenciones en el mundo y considero que esa inclusión en la plataforma es un camino para que las personas más jóvenes puedan conocer a René, tanto al doctor como al hombre", dijo su sobrina Liliana Favaloro, presidenta de la Fundación Favaloro.

A partir de videos contados en primera persona, imágenes inéditas, fragmentos de libros y fotos cualquier persona podrá acceder a esta muestra virtual elaborada por Google (disponible en: g.co/OnceUponATry) y hacer un recorrido online sobre la vida y trayectoria del legendario médico.

Se podrán rastrear sus orígenes, la universidad donde estudió, el lugar donde trabajó como médico rural en La Pampa, su etapa en Cleveland -donde aplicó por primera vez la técnica- y su regreso a la Argentina para emprender el sueño de la Fundación, explicó Florencia Sabatini, gerente de Comunicación de Google para el Cono Sur, durante la presentación de la muestra virtual en las oficinas porteñas del gigante de Internet.

La plataforma Google Arts & Culture, disponible en https://artsandculture .google.com/, cuenta con 400 trabajos destacados en forma de muestras virtuales denominadas "Once Upon a try. Había una vez... una idea", entre las cuales el "único descubrimiento de origen latinoamericano es el Bypass aortocoronario de Favaloro, una cirugía revolucionaria que cambió la vida de millones de personas alrededor del mundo", agregó la sobrina del prestigioso médico.