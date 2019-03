CheeseChallenge: El polémico reto que es furor

Hoy 16:00 -

Un nuevo desafio se volvio furor entre los usuarios de las redes sociales: #CheeseChallenge. El mismo consiste en arrojarles a los bebés una feta de queso con el objetivo de que quede pegada en sus caras.

A pesar de la polémica que este generó, cientos de padres se sumaron al desafío y compartieron en sus cuentas los vídeos que ellos mismos hicieron.

El desafío comenzó cuando un usuario compartió en su perfil un vídeo en el que se lo veía lanzandole una rodaja de queso a un pequeño, según este su hermano. Lejos de lo esperado, la publicación tuvo una fuerte repercusión y alcanzó más de 10 millones de vistas.

when you decide to do #cheesechallenge on your baby but someone else takes part in it pic.twitter.com/HSypAJFLnk