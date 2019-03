Tinelli estuvo en Tucumán para apoyar a Leito y Manzur

Notas Relacionadas

En las últimas horas, Marcelo Tinelli se sumó a la campaña electoral de Tucumán. El famosísimo conductor estuvo con el intendente de la capital por el PJ, Mario Leito y terminó su jornada almorzando con el gobernador Juan Manzur.

“Con Mario me une una gran amistad. Me dio una gran alegría cuando me contó que iba a ser el candidato a intendente de una ciudad que amo, como San Miguel de Tucumán. Le dije 'contá conmigo para lo que quieras'”, expresó el vicepresidente de San Lorenzo.

Y agregó: “Me preguntaban si eso que hizo en Atlético Tucumán se puede replicar en la ciudad: Sí, todo eso y mucho más. Valoro mucho el trabajo social que tiene Atlético”.

De postre, Marcelo probó el clásico achilata tucumano y habló sobre sus proyectos para este año: “Uno va a ser el Bailando, y con otro segmento vamos a empezar a transitar el país. 'Genios de la Argentina': vamos a buscar talentos en todo el país. El casting más impresionante fue acá en Tucumán. Nos encantaría venir en las primeras fechas del programa, en abril”.