Por otro sábado a pura gambeta y goles en el Torneo Apertura 2019

08/03/2019 - La Liga Clásicos Barriales del Norte volverá a la acción mañana cuando se dispute la octava fecha del Torneo Apertura en las categorías C20 y C30, respectivamente. La cartelera de partidos que se jugarán en distintos escenarios, será otra vez amplia y con equipos que tratarán de sumar de a tres para cumplir con diferentes objetivos. Cabe recordar que la programación incluye cotejos que se realizarán en su mayoría en triple turno, salvo algunas excepciones donde la actividad será hasta cuatro enfrentamientos. A continuación el detalle completo de los encuentros que formarán parte de la intensa jornada sabatina: en Estudiantes de El Deán, Aeropuerto vs. Los Pibes de Martín (20); Los Pibes de Estuki vs. Los Amigos de la 18 (20) y Don Carlos Roble vs. Avenida (30). En Calle 107, Carne Los Amigo vs. Barrio Colón (20); La Banda de Memo vs. Los Peregrino (20) y Calle 106 vs. Banfiel (30). En Morumbí de Borges, Los Tenas vs. Juveniles de Borges (20); Hermanos Juárez vs. Los Amigo FC (20) y Carne Los Amigo FC vs. Calle 13 FC (30). En El Fondo de Borges, Amigo del 4to. Vs. Pibe de la 18 (20); Peti FC vs. Bosco III (20) y El Fondo de Borges vs. 6to. Pasaje FC (30). En Polideportivo Borges, La Banda de Pilli vs. El Triángulo (20); La Banda de Mario vs. Villa Borges (20); Rifa Tuni FC vs. El Triángulo (30) y Rita Car vs. Tarapaya FC (30). En 6to. Pasaje, Los Sosa vs. Emaús (20); Juv de Villa Borges vs. La 203 Jrs (20); El Bajo Jrs vs. Milan (20) y Gas del Estado vs. La 203 FC (30). En Chañar, Pasaje 421 vs. Florería Ema (20); Juan F. Ibarra vs. La Esquina de Kennedy (20); Pasaje 421 vs. Eskendra (30) y La Cochetti vs. 7mo. Pasaje (30). En La Loma, Villa Jrs vs. Laureles (20); Los Calamares Jrs vs. Herrería Juan Ramón (20); La Unión del Oeste vs. Los Calamares FC (30). En San Lorenzo, Los del Pasaje vs. Juv del Juan F. Ibarra (20); San Lorenzo vs. La Magallanes (20) y Los Pumas vs. Chañar FC (30). En Villa Grimanesa, Mayorista Ría vs. La Fusión (20); Rey de Copa vs. La Bajada (20) y Carro Bar Chara vs. Barrio Cáceres (30). En Santa Rosa, Tigre Jrs vs. Los 3 Amigo Jrs (20), El Salvador vs. La Barra (20) y Santa Rosa FC vs. Los Amigo FC (30). En San Martín, San Martín vs. Pablo VI (20); La Barra de Iván vs. Panificadora Franci (20) y Refrigeración Dam vs. Grido FC (30). En Mal Paso, 5to. Pasaje vs. Juv de La Loma (20); PSG vs. Borges Unido FC (20) y Mal Paso FC vs. Barrio Borges (30). En Tarapaya, El Vajo de Tarapaya vs. Juv del Gas (20); Juv de Tarapaya vs. La 23 FC (20); Estrella del Norte vs. Calle 4 FC (30) y El Vajo de Tarapaya vs. La 23 FC (30). En Suboficiales, San Esteban vs. 3er. Pasaje (20); Alma Fuerte vs. La Bañadera (20) y 1er. Pasaje vs. Estrella Jrs (20).