Nueva ronda de partidos amistosos para el domingo por la mañana en la categoría C55

08/03/2019 - La Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera, entidad que abarca a 746 asociados para la práctica del fútbol amateur, programó para este domingo por la mañana una serie de cotejos amistosos, previos al inicio de la temporada oficial 2019. Los partidos, correspondientes a la categoría C55, fueron programados para las 8.30, con 30 minutos de tolerancia. A continuación, se detalla la cartelera completa de los encuentros que le darán color y calor a la mañana de domingo. En cancha de Santa Lucía: Triangular entre Central Córdoba, Carrizo Bombas de Agua y Óptica Bella Vista/Sialle. En cancha de Estudiantes: Veteranos de Estudiantes vs. Nueva Estrella del Norte. En cancha de Filial 23: Óptica Molinari vs. Simusa. En cancha El Triángulo: El Triángulo vs. Estrella del Norte. En cancha de Mosconi: Trigoria vs. Reparaciones Ismael Díaz. En cancha de Calle 14: Kilómetro 49 Ropa Informal vs. Gus-Mar. En Polideportivo Luz y Fuerza: Luz y Fuerza vs. Ateneo San Roque.