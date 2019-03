Tráfico recibirá las emociones del torneo “Nicolás Vildoza”

08/03/2019 - CHOYA Choya ( C ) Mañana se jugará el 14ª capítulo del campeonato Nicolás Vildoza que es coordinado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El horario iba a ser establecido al cierre de la presente edición, oportunidad de llevarse a cabo la reunión de delegados. La punta está en manos de Spa- Car con 30 unidades. Para esta jornada, los enfrentamientos serán Comisión Municipal de Tapso vs Spa- Car; Despensa Virgen del Valle vs Ferretería Simón; Tiro Federal vs Juan Perón; Los Cuervos vs Loma Negra; Barrio Oeste vs Influencia y a último turno lo harán M y M Deportes vs Autoservicio Hernán. Nueva Liga Amateur Con la programación de siete partidos se pondrá en juego la 12ª fecha del certamen denominado 100 años de Gloria del Club Talleres de Frías. La cita será en las instalaciones del Social y Deportivo Coinor. Esta tarde desde las 19.30 se medirán Ferroviarios vs Panificadora La Deseada; Atlético Triángulo vs Icaño (en el clásico catamarqueño) Influencia vs Veteranos y La Mexicana vs Farmacia del Rosario. Mañana el fixture propone como primer partido a las 16.30 a Deportivo Choya vs Carnicería Tres Hermanos; Atlético Quiros vs Canarios y La Casa del Plomero vs Panificadora Suecia. Se recuerda que marcha como único puntero el elenco de La Casa del Plomero que acumula 27 unidades.