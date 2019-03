FÚNEBRES | 8 de marzo de 2019

08/03/2019 -

FALLECIMIENTOS

- Rosa Argentina Coronel

- Carlos Alejandro Cáceres

- Valeria Magdalena Concha

- Héctor José Godoy (La Banda)

- Josefa de Jesús Paz

- Leandro Mario Rodríguez

- Petrona Corina Castillo (La Banda)

- Selva América Giménez (Añatuya)

- Carlos Félix Ledesma (Fernández)

- María Esther Ruiz

- Elba del Valle Figueroa

- Juan Usardi

- Manuel Alejandro Carrizo

- María Mercedes Zelaya

- Juana Magdalena Juárez de Ibarra

Sepelios Participaciones

CÁCERES, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Su esposa: Marta, sus hijos: Cecy, Vero y Sergio, sus hijos pol.: Beto y Fernando, sus nietos: Joaquín, Francisco, Juana y Manuel, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. El Descanso.

CÁCERES, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Chara F. Miguel y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Sus consuegros Carlos A. Espinosa y Elsa Contreras, sus hijos Omar y Marilina, Mónica, Beto y Ceci, sus nietos Joaquín. Francisco y Bruno Espinosa participan con profundo dolor acompañando a su hija política Ceci y toda su flia. Rogamos oraciones en su memoria.

CARRIZO, MANUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Su esposa Ana Ramirez, sus hijos Analía Beatriz, Sergio y Oscar, sus nietos Franco, Javier, Martín, Adrian, participan el fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. Casa de Duelo S.V. Nº 2. P. L. Gallo 330. SERVICIO SINDICATO DE CAMIONERO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CONCHA, VALERIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Sus padres: Calixto y Nelva, sus hijos: Francisco y Nacho , sus Hnos. Karina, Gustavo, Itati, Susana y Gisela y sobrinos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. de Los Flores. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FIGUEROA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Edmundo Gómez, desde Choya, participa con dolor el fallecimiento de la esposa de su gran amigo "Zurdo" Arce. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

FIGUEROA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Rubén Leiva y Emilia Chavez, desde Choya, participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo "Zurdo" Arce en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

FIGUEROA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Compañeras de trabajo de su hija Fany: María Jiménez y Patricia Olivera participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE IBARRA, JUANA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Su esposo: Demetrio Ibarra, sus hijas: Myrian, Magali, Viviana, Patricia y Karina, hijos Pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Fernanda Maidana, Hugo Caballero e hijos acompañan a sus primos y familias en el sentimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, acompaña en su dolor a la Dra. Noelia Rosa García Juárez, ante la pérdida de su madre. Ruega oraciones en su querida memoria

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Daniel Neme y flia. participan el fallecimiento de la mamá del amigo Oscar y acompañan a su querida flia. en éste doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Compañeras de trabajo de su hijo Oscar: María Jiménez y Patricia Olivera participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, JOSEFA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Su hijo Rubén Esteban, nietos Martin Esteban, Macarena Shamanta, Sfani Sharon y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en hs de la tarde en el Cementerio La Piedad. SERVICIO RELIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

RODRÍGUEZ, LEANDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Su esposa Celia, hermana Marili, sus Hijas Susana, Cristina, niietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en hs de la tarde en el Cementerio El Descanso . SERVICIO RELIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

RODRÍGUEZ, LEANDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Sus hermanas Norma Inés, María Cristina, su hno. político Bernard Vega, sus sobrinos Hugo Juárez y flia., Mónica Juárez y flia. Gustavo Juárez y flia. participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, LEANDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Sus primas Tita, Tere, Madi y Marta y sus respectivas flias. participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en memoria.

RODRÍGUEZ, LEANDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Sus amigos y vecinos de la calle Independencia: Norma Nélida Valsagna e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de gran pesar. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LEANDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Cacho Layus, su esposa Graciela e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y vecino de toda la vida y acompañan a sus familiares ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones por su alma.

RODRÍGUEZ, LEANDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Personal de la escuela especial "Dra. Telma Reca" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Vicedirectora Prof. Susana Rodríguez. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LEANDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Delia Medina, Cachín Jorvat y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LEANDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Rolando Pividori, Luciana Medina y sus hijas Constanza y Valentina participamos con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra querida amiga Susana, rogando a Dios le dé consuelo y resignación junto a su flia. tan cercana a nuestros afectos. Rogamos oraciones en su memoria.

RUIZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Sus hijos, Noemí, Raúl, Luis Mónica, María H. pol. Walter, Willy, Isabel, Isa, nietos, bisnietos y demás familiares partic. su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio de La Capilla Dpto. Banda a 9 hs. casa de duelo Av. Rivadavia 323 S.V. EMPRESA SANTIAGO.

RUIZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Juan Escalada e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. "Señor recíbelo en tus brazo y brille para el la luz que no tiene fin". Su hija Marianella y Daniel Manzur, sus nietos Adrian, Alejandro, Maria Celeste y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 hs en el cementerio Parque de la Paz.

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Su hija Marianela, su hijo político Daniel Manzur, sus nietos Damián, Alejandro y María Celeste participan el fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 9. Casa de duelo S.V. Nº 1 P. L. Gallo 330. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. "Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá". Su nieto Adrian Manzur, Eugenia Ocampo y bisnietos Enzo y Alejo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. "Señor ya está ante tu puerta, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados ". Su nieta María Celeste Manzur y bisnieto Ian, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Nono ya descansas en paz, Gracias por tus enseñanzas, las charlas interminables y por estar en cada momento importante de nuestras vidas. Gracias por tu amor incondicional hacia tu querido Lau. Te vamos a extrañar mucho nonito, te amamos eternamente. Su nieto Ale, nieta pol. Caro y bisnieto Lauti. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Norma Mansilla e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Norma Correa de Miggitsch e hijos Juan, Luis y Liz con sus respectivas flias., participan el fallecimiento de nuestro amigo y vecino de muchos años, acompañamos a su hija Marianella y Daniel nietos Adrian, Alejandro y Celeste, bisnietos y demás familiares por tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Ana María Elias y sus hijos Fernando Sebastián Abraham y flia., Javier Emilio Abraham y Ana Carolina Abraham de Manzur y flia., participan con inmenso dolor el fallecimiento del querido nono, padre de Mary y abuelo amado de Ale. Rogamos oraciones en su memoria.

ZELAYA, MARÍA MERCEDES DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. "Señor yo creo en ti y confío en tu palabra". Sus hijos Germán y Ramiro Segovia, hija política Ana Maria Salto, nietos Valentina, Baltazar y Fiama, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ZELAYA, MARÍA MERCEDES DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. "En tu mano encomiendo mi espíritu". Su hermana Dolores Zelaya, Mario López, sobrinos Silvia, Gustavo, Javier, Ignacio, Leticia, Paulina, Francisco, Analia, Malena y Tomas, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZELAYA, MARÍA MERCEDES DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. "Las almas de los justos estan en manos de Dios". Su hermana María Eva, Luis Pereyra, sobrinos Ariel, Martin, Carlos, Tomas, Cristina, Agustin, Santi, Sebastián, Maria Belén y Camila Pereyra, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZELAYA, MARÍA MERCEDES DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. "Señor yo pongo mi esperanza en ti y confío en tu palabra". Sus consuegros Mario B. Salto y Ana María Seijas, junto a sus hijos Alejandro, Maria del Valle y Ana María con sus respectivas , participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. A 2 años y 9 meses de la partida hacia la Casa del Señor. Cada día que pasa recuerdo más tu voz, tu mirada llena de amor, siempre te llevo en mi mente, y por siempre estarás en mi corazón. Me dejaste muy pronto y aunque sé que con Dios estás no me resigno a tu pérdida, no sabes lo que te extraño, la falta que me haces. Se que mis oraciones a Dios y mi amor de madre y de tu padre permitirán que en el Cielo te pueda encontrar para seguir dándote amor para toda la eternidad. Sus padres Juan Carlos y Nora, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo ( Bº Mosconi).

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Su esposa Irene, sus hijos Julio y Adriana Maldonado, hijos políticos y nietos, invitan a la misa con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basília.

PONCE, ANDRÉS LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/19|. Su familia invita a la misa a realizarse el día sábado 9 a las 20,30 hs. en la iglesia Catedral al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PONCE, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/14|. Su hija invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse cinco años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

TÉVEZ, JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/15|. Hoy se cumple 4 años de tu partida, al Reino de Dios, hoy estoy aprendiendo a vivir sin vos, a sobrellevar el dolor de tu ausencia, a sentir el vacío en mi corazón, a mirar la puerta y saber que ya nunca llegarás, a vivir los festejos y saber que no estarás alli, estoy aprendiendo a vivir de los recuerdos, a pensarte en las noches para ver si te puedo ver en mis sueños, sé que no es fácil pero hay un lugar donde siempre estarás y de ahí no tengo que aprender a sacarte, en mi corazón, vivirás eternamente, te recordare por siempre se que algún día te alcanzare y juntos estaremos otra vez. Tus hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia Maria Auxiliadora.

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTILLO, PETRONA CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Sus hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su partida. Sus restos fueron inhumados en el cement. Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por nueva EMPRESA GOROSTIZA.

CASTILLO, PETRONA CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Su hija Alba Luz Nuñez, yerno Luis E. Belizán y nietos Enzo y Gonzalo Belizán participan con profundo dolor su falllecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, PETRONA CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. 'Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás''. (Jn. 11,26). La Comunidad Eduactiva del Colegio Cristo Rey, participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Alba de Belizan, miembro de la Comisión de Padres ''Espiritu Santo'', de dicho colegio.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Su esposa Barros María Rosa, hermana Maria de Giménez, hijos Adriana y Fernando. H políticos, nietos Rosario, Agustin, Tadeo, Benicio, Justina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en hs de la tarde en el Cementerio Jardín del Sol. SERVICIO RELIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Su esposa María Rosa Barros, sus hijos Adriana del Valle y Fernando Ramiro, hija política Silvia Lorena Peyla, nietos Benicio Ramiro y Justina participan con mucho dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su querida memoria.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Badr Luis Dagoberto y flia, tu vecino y amigo de siempre que Dios te de el descanso eterno y que brille para vos la luz que no tiene fin. Acompañamos a su familia en tan profunda perdida, rogamos oraciones en su memoria Jardin del Sol 16 hs.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Personal del Dep. de Ciencias Sociales de la escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga participa el fallecimiento del padre de su compañero Fernando rogando una oración en su memoria.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Sus consuegros Rubén Peyla y Ana Santillán, sus hijos Javier y Paula, Silvia Lorena y Fernando Ramiro y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Papí: tu nunca morirás en nuestros corazones porque eres eterno por las acciones que en vida realizaste y por las cuales ahora te recordamos con amor y cariño. Tus hijos Juanjo, Rita y Carlin Invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20:30 hs en la iglesia Santiago Apóstol al cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

Interior

Sepelios Participaciones

GARNICA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Sus sobrinos Mario, y Luis y demás familiares sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GIMÉNEZ, SELVA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Su hijo Orlando Olivera participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Añatuya.

GIMÉNEZ, SELVA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Sus hermanas Lucy, Esther, Matilde y Mirta participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, SELVA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Su hermana Lucy, su hermano político Juan Carlos Fernandez, sus sobrinos Diego, Mónica y Cintia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Añatuya.

LEDESMA, CARLOS FELIX (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Sus hijos Patricia, Verónica, Mariela h. políticos nietos y hnos sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.