“Tenemos mucho para cambiar y estamos dispuestas a hacerlo”

08/03/2019 -

La lucha de las mujeres es milenaria. Tenemos grandes avances, pero también hemos retrocedido. Mientras la mitad del cielo estaba pasivo, todo era calmo. Cuando las mujeres nos comenzamos a preguntar, comenzó el movimiento que no cesó. Pero es continuo esto de ganar espacios.

La igualdad social implica, como una de las cuestiones fundamentales, el derecho a la autonomía corporal. Si la ley, regula nuestros cuerpos penalizando las decisiones que tomemos sobre ellos (es decir sobre nosotras mismas) es claro que todas nuestras libertades y derechos aparecen cercenados desde la base.

Sin embargo, no podemos ignorar que toda decisión se toma en determinados contextos económicos, sociales y culturales, por lo cual no basta afirmar la libertad de decidir, sino incluir el análisis de las condiciones que las hacen posible y trabajar sobre ellas. La libertad no se da en el vacío. Donde existen fuertes restricciones económicas, violencia, desigualdad social y sexual e imposiciones culturales, los márgenes de libertad son reducidos, Pero a la vez, luchar por ampliar esos márgenes, abre nuevos caminos para afrontar las diversas formas de opresión.

Participé en los encuentros nacionales de mujeres desde el año 1987 y fui parte de la comisión organizadora del que se realizó en Las Termas de Rio Hondo en los años 90. En este contexto nació la Multisectorial de la Mujer en Santiago del Estero y el Consejo de la Mujer del municipio capitalino, del cual también formé parte. Luché en un contexto puramente de hombres, siendo secretaria de la Asociación de Ciclismo.

En ese contexto seguimos diciendo desde el inicio de los encuentros: * Mucho para decir y queremos que se nos escuche; * Mucho para cambiar y estamos dispuestas a hacerlo; * Mucho para compartir y aprender, y aquí podemos hacerlo.