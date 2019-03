Identificaron a la mujer que apareció ahorcada y quemada en una zona montuosa

08/03/2019 -

Identificaron a la mujer que fue hallada ahorcada y quemada el martes último en un sector de pastizales del municipio bonaerense de Lobos. Según se supo, se trata de Haydee García, de 88 años, quien vivía en la zona en la que apareció el cuerpo. Las fuentes revelaron que la mujer pudo ser reconocida luego de que un nieto que vivía con ella y que estaba en la Costa Atlántica denunció en la comisaría que su abuela no se encontraba en la casa. Con los datos de la mujer, la Policía Científica requirió la ficha dactiloscópica al Registro Nacional de las Personas y realizó la pericia que determinó que se trataba de García. La fuente detalló que según la denuncia efectuada por su nieto, el viernes último el hombre se dirigió a la Costa Atlántica y el martes recibió un llamado de una vecina que le dijo que su abuela no estaba en la vivienda y no contestaba el teléfono. El hombre precisó que el día anterior su abuela lo había llamado para decirle que se iba a Neuquén a vivir con un hijo, por lo que le restó importancia a que faltara de la casa cuando regresó de la Costa. Sin embargo, admitió que al observar fotos en medios periodísticos sobre la mujer encontrada muerta en la zona, acudió a la Policía a radicar la denuncia. El hallazgo se produjo el martes en la calle 232, entre Güemes y Levene, de la localidad de Lobos, en una zona descampada. Las pericias determinaron que la mujer murió por ‘asfixia por ahorcamiento’ y además indicaron que la víctima presentaba lesiones en la frente, en el ojo y en la mandíbula. La fiscalía le secuestró el celular del nieto y de un vecino.