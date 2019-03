Excombatiente estranguló a su ex con un cinto y después se suicidó en la misma habitación

08/03/2019 -

A horas de conmemorarse el Día de la Mujer, un nuevo femicidio conmociona al país. Esta vez el escenario de la tragedia fue una vivienda de la localidad bonaerense de Monte Grande, informaron fuentes policiales. Según informaron las fuentes consultadas, una mujer fue ahorcada tras mantener una fuerte pelea con su ex esposo, un ex combatiente de Malvinas quien tras asesinarla se suicidó de un balazo en la cabeza. El bestial ataque, según las pesquisas ocurrió en las últimas horas del miércoles en una casa situada en Ingeniero Huergo al 1800 de la citada localidad del partido de Esteban Echeverría, en la zona sur del conurbano. Fuentes policiales informaron que la víctima -identificada como Irma Yolanda Rodríguez (54)- convivía con su ex esposo, un ex combatiente de la guerra de Malvinas de 1982, llamado Alfredo Daniel Casa (67). Asesinato En ese marco, efectivos de la comisaría de Monte Grande fueron alertados a raíz de una pelea entre los integrantes de la pareja. Según las fuentes, el personal policial ingresó a la casa y en una habitación halló muertos a la mujer y al hombre. Los investigadores establecieron en principio que Casa ahorcó a su ex esposa con un cinto y luego él se efectuó un disparo en la cabeza, que le provocó la muerte casi de manera inmediata. Las fuentes añadieron que al costado del cuerpo del hombre había una pistola calibre .380. Los efectivos se entrevistaron con una hija de la pareja, quien les relató que las peleas entre ambos eran cotidianas y que pese a que estaban separados vivían juntos. El hecho es investigado por personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada en Esteban Echeverría, Departamento Judicial de Lomas de Zamora.