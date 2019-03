El Coliseo recibe una velada importante, con un amplio cronograma de peleas

08/03/2019 -

Esta noche, en el estadio Coliseo de la ciudad de La Banda, se realizará una velada de boxeo amateur. Ayer, los pugilistas realizaron el pesaje. La pelea de fondo será el santiagueño Luis ‘Chocolatito’ Borquez y el catamarqueño Josué ‘Mojarrita’ Agüero. Semifondo: Sebastián ‘La Bestia’ Martínez y el catamarqueño Pablo ‘Pacman’ Corzo. El Programa: Gabriel Loto (Giménez Gym) vs. Luis Moreno (Coliseo), en 64 kg; Gonzalo Latorre (Spartan Gym) vs. Cristian Arganaraz (Gym Oscar Figueroa), en 60 kg; Milton Saavedra (Chueco Gerez) vs. Exequiel Paoli (Corbalán Gym), en 64 kg; Luján Martínez (Saganías) vs. Brisa ‘La Demoledora’ Cativa (Cat.); Luis Bórquez (Coliseo) vs. Josué ‘Mojarrita’ Agüero (Catamarca); Sebastián Martínez (O. Figueroa) vs. P. Corzo (Cat.); Luis Santillán (Frías) vs. Exequiel Leguizamón (Cat.); Martín Pulvet (Coliseo) vs. Darío Nieva (Cat.); Álvaro Carabajal (Coliseo) vs. Nahuel Acuna (Chueco Gerez); Daniel Rosales (8 de Abril) vs. Alexis Apaza (Cat.).