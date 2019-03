Lionel Messi está de regreso y Scaloni dejó afuera de la lista al "Kun" Agüero

08/03/2019 -

El regreso de Lionel Messi, cuyo último partido fue ante Francia en el Mundial de Rusia, y la ausencia de Sergio Agüero resaltan en una lista con varias sorpresas difundida ayer por el DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, de cara a los amistosos contra Venezuela y Marruecos.

También volverá al seleccionado el delantero Ángel Di María, otro que no estaba desde la eliminación del Mundial del año pasado.

"Messi quiso venir y es un paso importantísimo. Es la señal número uno porque tranquilamente podría no venir a estos partidos y él me llamó y me dijo voy igual", valoró Scaloni sobre el rosarino de Barcelona en la conferencia de prensa en la previa a los partidos ante Venezuela (el 22 de marzo, desde las 22, en el Wanda Metropolitano de Madrid) y Marruecos (26 de marzo, desde las 16, en el Grand Stade de Tanger).

Además, el entrenador ratificó la no convocatoria de Sergio "Kun" Agüero, goleador de la Liga de Inglaterra y Manchester City, uno de los históricos del seleccionado e íntimo amigo del atacante del club catalán.

Otras ausencias de renombre son las de Sergio Romero, que es arquero suplente en Manchester United, de Inglaterra; y del atacante Mauro Icardi, peleado con la dirigencia de Inter, de Italia, y sin minutos en las últimas presentaciones de su equipo.

Por otro lado, las grandes sorpresas fueron el juvenil Domingo Blanco (Defensa y Justicia), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia), Juan Musso (Udinese, de Italia), Matías Suárez (River) y Gonzalo Montiel (River).

La lista completa

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Boca Juniors), Juan Musso (Udinese de Italia) y Agustín Marchesín (América de México).

Defensores: Gabriel Mercado (Sevilla de España), Renzo Saravia (Racing), Gonzalo Montiel (River), Germán Pezzella (Fiorentina de Italia), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia), Juan Foyth (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Otamendi (Manchester City de Inglaterra), Walter Kannemann (Gremio de Brasil), Nicolás Tagliafico (Ajax de Holanda) y Marcos Acuña (Sporting de Lisboa de Portugal).

Mediocampistas: Giovani Lo Celso (Betis de España), Leandro Paredes (PSG de Francia), Iván Marcone (Boca), Roberto Pereyra (Watford de Inglaterra), Guido Rodríguez (América de México), Matías Zaracho (Racing), Manuel Lanzini (West Ham de Inglaterra), Rodrigo de Paul (Udinese de Italia), Ángel Di María (PSG de Francia), Gonzalo "Pity" Martínez (Atlanta de Estados Unidos), y Domingo Blanco (Defensa y Justicia).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona de España), Ángel Correa (Atlético Madrid), Paulo Dybala (Juventus de Italia), Lautaro Martínez (Inter de Italia), Matías Suárez (River Plate) y Darío Benedetto (Boca Juniors).