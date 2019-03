"No encuentro explicación para el ataque que sufrí", dijo la docente

Fotos DOLOR. Más allá de las lesiones, Bravo de Leguizamón lamentó la situación de violencia en un ámbito escolar.

08/03/2019 -

Mercedes Bravo de Leguizamón es una docente que cumplió treinta y cinco años y once meses de labor escolar y asegura que durante su dilatada carrera nunca vio, ni mucho menos vivió una situación semejante, a la ocurrida en el interior de su oficina el último miércoles a pocos minutos de finalizar el acto de inauguración del ciclo lectivo 2019, cuando una madre ofuscada comenzó a agredirla físicamente sin que la docente pueda encontrar explicación.

"Estoy a cuatro meses de jubilarme, me causa un profundo dolor, no creo ser merecedora de tan brutal atropello. Siempre pasó que unos padres se presentaban molestos, con un reclamo contra un docente, o en contra de un alumno; nunca pasó de una acusación de que defendían más a uno que a otros, pero un ataque de esta magnitud no creo que haya antecedentes en esta ciudad y menos en esta escuela", comenzó relatando.

"No encuentro explicación para lo que pasó, la madre de quien me atacó trabaja en este colegio, nos conocemos de años, somos amigas y cuando se comparte tanto tiempo, la relación no es sólo con una persona, sino con toda la familia, por eso es que también me resulta tan extraño todo esto", lamentó.

"Todo comenzó cuando identifiqué que una niña de primer grado tenía problemas con la lectura y comencé a buscar una alternativa, tratando de que la niña pase con los docentes paralelos, pensado que puede ocurrir que muchas veces los docentes generamos relaciones con los alumnos que pueden entorpecer el aprendizaje, es esta una situación completamente normal en la vida de una escuela".

Por momentos le cuesta a la docente contener las lágrimas cuando narra el difícil momento vivido y se pregunta qué provocó la ira de Viviana Herrera, que reaccionó en medio de una reunión que mantenía junto con la maestra de su hija y la secretaria del colegio.

"Te hice llamar para que aclaremos un mal entendido, y ella me respondió ‘Qué mier... me vas a aclarar un mal entendido después que te has cansado de hablar de mi hija en todas partes’; yo le dije ‘no esperá, en ese tono no me hables...’, voy a llamar a la vicedirectora y en ese momento me toma de atrás y me hace golpear dos veces la cabeza tomándome por el cuello contra una puerta de vidrio. Después me hace girar con fuerza y me arroja al piso donde me empieza a patear y yo después no me acuerdo", detalló la directora.

"Creo que si estaba sola me destrozaba, mi pregunta es qué generó esta reacción tan llena de ira", reflexionó con la voz entrecortada Bravo de Leguizamón, que hoy brindará su relato al fiscal de la causa, Dr. Martín Silva.