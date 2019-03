Encuesta preocupante para el Gobierno: más del 60% pide un cambio

Fotos EXPECTATIVA. La economía es el "talón de Aquiles" de Macri.

08/03/2019 -

En un día en el que el dólar alcanzó su precio máximo en la era de Cambiemos (más de 43 pesos) y en el que el riesgo país volvió a dispararse, se conoció una encuesta que preocupa al Gobierno nacional.

De acuerdo con el sondeo nacional de la consultora Raúl Aragón y Asociados, realizada entre el 26 de febrero al 4 de marzo, casi 8 de cada 10 argentinos no creen que la gestión del presidente Mauricio Macri vaya a mejorar la economía. Para peor, el 64% de los consultados prefiere un cambio de gobierno. Ante las consulta sobre la gestión de Mauricio Macri, el 70,1% de los encuestados respondió que la desaprueba, contra un 28,6 que la aprueba. En tanto, un 1,4% no sabe o no contesta (NS/NC).

También se preguntó a los sondeados, sobre su percepción de la situación actual del país respecto de la de un año atrás, y el 68,3% respondió que es peor, mientras que para el 19,7% sigue igual de crítica. Solo un 8,6% de los encuestados consideró que está mejor, en tanto que un 3,4% NS/NC.

Por otra parte, se consultó la expectativa sobre la situación del país dentro de un año, y los indicadores tampoco muestran una sensación de optimismo en los argentinos. Para el 50,9% el país estará peor; para un 22,4% de los consultados las cosas seguirán igual, y apenas un 19,6% cree que estará mejor. En tanto, un 7,1% NS/NC.

Además, otra pregunta fue la "expectativa sobre la mejora de la economía por parte de la gestión actual". Los resultados son más preocupantes, ya que casi 8 de cada diez encuestados no cree que con este gobierno pueda mejorar la situación: 77,6% respondió que NO, el 21,6% que SÍ y un 0,9% NS/NC.

En síntesis, la gestión económica se muestra como el talón de Aquiles del Gobierno de Cambiemos y agudiza la caída de la imagen de Macri, ya que ante la consulta de la preferencia sobre la continuidad del gobierno o de un cambio: el 64,4% se pronunció por un cambio, contra un 27,9% por la continuidad. Los indecisos solo alcanzan el 7,3%.