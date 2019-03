Pichetto criticó suba de AUH: "A los que trabajan no los mira nadie"

Fotos DEFINICIÓN. "Aumenta la AUH un 46%, pero no importan los que trabajan, que tuvieron aumentos (salariales) del 25,30%", dijo el senador.

08/03/2019 -

El senador nacional peronista y precandidato presidencial Miguel Ángel Pichetto criticó al presidente Mauricio Macri por aumentar la Asignación Universal por Hijo (AUH) al considerar que "a los que trabajan no los mira nadie".

"Aumenta la AUH un 46%, pero no importan los que trabajan, que tuvieron aumentos (salariales) del 25,30%. A los que trabajan no los mira nadie. A ellos les aumentan las tarifas, el ABL, todo", indicó Pichetto anoche en la señal América 24.

El senador se refirió así al anuncio que formuló el jefe del Estado en la Asamblea Legislativa, el viernes último, donde el ‘escenario’ -en referencia a la situación vivida en el Congreso Nacional- le pareció ‘muy patético’.

"Me pareció muy patético ese escenario, donde en general el marco de la presentación es de respeto. Hubo agresiones, gritos. Ministros de gobierno anterior que gritaban", enumeró, tras lo cual afirmó: "El Presidente alimenta esa lógica". Insistió en la opción que representa su espacio, Alternativa Federal.

"El desafío más importante que tenemos ahora es el de definir el liderazgo", dijo, en referencia al lugar disputado entre su precandidatura y las del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de del líder del Frente Renovador Sergio Massa.

Desafuero

Por otro lado, el jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, reafirmó que no corresponde quitarles los fueros parlamentarios a la ex presidente Cristina Kirchner, a pesar de la decisión de la Corte Suprema de confirmar su prisión preventiva en el marco de la causa por el Memorandum con Irán.

"Como dice la Corte, acá no hay sentencia definitiva", dijo el senador a medios acreditados en el Congreso, en línea con su ya histórica postura respecto de este tema. Además, "no se ha modificado nada desde el punto de vista de nuestra posición" y resaltó que "no se llevó adelante el juicio ni se definió la responsabilidad penal sobre los hechos".