Chávez y su emoción por cambiar camiseta con Tévez

Fotos TROFEO. "Pochi" Chávez posó orgulloso con la casaca de Carlos Tévez, uno de sus grandes ídolos, tanto como jugador como persona.

08/03/2019 -

Cristian Chávez, una de las figuras de Jorge Wilstermann en el empate copero ante Boca, no solamente inició su carrera en el "Xeneize", sino que es fanático del club con el que ganó cinco títulos. Y Carlos Tévez, con quien ya había compartido una pretemporada antes de que el "Apache" se fuera al Corinthians, es su ídolo. Por eso, "Pochi" se emocionó luego de haber podido intercambiar camiseta con Carlitos.

"A Carlitos lo vi muy bien, lo vi pleno, fue el mejor jugador de Boca. A mí me emociona. Cuando me acerqué a él le dije ‘sos un fenómeno, sos un maestro’ y que después le quería cambiar la camiseta. Él me abrazó y yo me emocioné, fue un abrazo muy lindo", dijo Chávez en una entrevista con el diario deportivo Olé.





"En el final, cuando yo estaba acalambrado, todos le fueron a pedir la camiseta pero él sabía que me la tenía que dar a mí. Así que vino a buscarme. De ese momento no me olvido nunca más... Nos sacamos las camisetas, nos abrazamos, me preguntó por mi familia y me dijo que siguiera así que estaba jugando muy bien", dijo el volante de 32 años que ganó la Libertadores 2007 con el Xeneize. Y agregó: "El recuerdo que me queda es lo que viví con Tévez. Es un sueño y no me quiero despertar más".