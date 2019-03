Citan a docentes a notificarse de trámites

08/03/2019 -

La Oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración, dependiente del Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse de las resoluciones recaídas en cada uno de los trámites iniciados oportunamente, en la sede de la misma. Deberán hacerlo en el nuevo edificio del organismo, que se encuentra ubicado en avenida Belgrano (S) Nº. 1940, de la ciudad capital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12.30.

Ellos son: Morales, Andrés R., As. Nº 56178/18; Paz, Liliana B., As. Nº 55248/18; Sire, Sergio R., As. Nº 55397/18; Directora Esc. Nº 62., As. Nº 5104/19; Luna, María E., As. Nº 57776/18; Coronel, Mirta A. As., Nº 56730/18.