"De la adversidad se aprende, y lo único que nos queda es dar gracias a la gente"

Fotos MOMENTOS. Hace poco más de un año, en las ruinas de su negocio, se juraba que saldría adelante. Hoy, tiene recuperado el depósito en un 90%. "Seguimos de pie", asegura Raúl Basbús con firmeza.

08/03/2019 -

El sábado 24 de marzo de 2018, la capital despertó conmocionada por el gran siniestro que se había desatado en las primeras horas en pleno centro de la ciudad, en uno de los comercios más conocidos y antiguos, como es Papelería Basbús.

El martes siguientes, el comercio abrió sus puertas, pese a que se había perdido un 90% de la mercadería que se encontraba en el depósito que se quemó por completo. Y esa fue la señal de que por la cabeza de sus propietarios no cabía la idea de quedarse en lamentos, que era momento de levantarse, sacudirse y seguir adelante.

"Al mirar atrás y ver el año que pasó, me queda la certeza de que de la adversidad se aprende; se conoce a la gente; empiezas a separar la paja del trigo. La ayuda que hemos recibido fue conmovedora, y no hablo de lo económico", analiza hoy Raúl Basbús, uno de los propietarios de la firma, sin poder evitar que el recuerdo de ese apoyo lo emocione.

Convicción

Y repasa todo como una película de terror, y recuerda que ese día del incendio "ha habido una conmoción en Santiago", y continuó: "Seguramente hubo a quienes les alegró el hecho, pero nunca pensamos en quedarnos ni un segundo a pensar en eso, porque han sido tantas las muestras de afecto, que uno reflexiona que algo debe haber hecho bien mi viejo, y debemos seguir adelante".

"Uno elabora el duelo, porque ha sido realmente una pérdida muy grande; he perdido todo, y sin embargo, el martes ya estábamos trabajando (el incendio fue un sábado), el depósito seguía incendiándose y nosotros abrimos el negocio. Les dije a los empleados que no iba a echar a ninguno. Tuve la oportunidad histórica de sacarme todos los empleados de encima, justificar con el incendio y despedir a todos sin pagarles nada, pero no tenemos esa forma de obrar. Entonces les dije que si ellos se arremangaban, nosotros íbamos a salir, y todos decidieron quedarse", comentó.

Apoyo

En ese punto, reconoció que se contó con "el apoyo de los empleados, de la sociedad entera, del gobierno, que se tradujo en el pago de facturas que teníamos pendientes, de los proveedores".

"Algunos (proveedores) me mandaron un montón de plata en mercadería que ni sabíamos qué era; otros nos dieron facilidades para el pago. Ahora ya se apagó el incendio y todos volvieron a ponerme un pie encima para cobrar, pero está bien, porque ese es el signo de que hemos vuelto a la normalidad", admitió Raúl Basbús, quien junto con su hermano Gustavo llevan adelante el negocio familiar con 72 años de historia en la provincia.

Ahondando en el apoyo que recibieron de parte de la sociedad santiagueña, Raúl Basbús recordó que el día en que ocurrió el incendio, se le acercó un hombre al que no conocía y le regaló un ramito de olivo bendecido, ya que transcurría la Semana Santa del 2018.

"Tome, le va a hacer bien, me dijo. Y yo no soy católico, pero ese ramito está ahí colgado, ya mustio por el tiempo, pero también es todo un símbolo de ese acompañamiento de la gente que no podemos olvidar", dijo.

Recordó que cuando reabrieron el local, "la gente más venía a curiosear, y los clientes que se fueron, volvieron".

Historia

Los inicios de la papelería no fueron fáciles, Raúl recuerda que a poco de ponerse al frente del negocio salía a vender al interior de la provincia en una camioneta que le servía también de dormitorio, y que debía comer en casa de los clientes, porque eran tiempos en que no existían los restaurantes.

"Y de la noche a la mañana hemos perdido todo, muchísima plata", analiza.

Entre tantas experiencias que le aportó el siniestro sufrido en el negocio, está la visita por primera vez a un psicólogo, que lo auxilió para seguir adelante.

"Yo nunca había ido a un psicólogo, pero sentí que necesitaba. Y todo cambió el día que pude comentarle que más allá de lo económico, en el incendio se habían quemado el escritorio de mi padre y la estantería de mi abuelo, cuando vendía telas. El psicólogo me dijo que mientras esas cosas materiales vivieran en mi corazón, lo demás podría pasar. Y ahí hice el click. No volví a verlo más. Dio en la tecla", recordó.

Hoy, cuando ya tiene levantado en un 90% el nuevo galpón y en vista la apertura de un nuevo local para la venta de muebles de oficina y computación, el incendio de apenas un año atrás, sólo parece un mal sueño.

"Hicimos de todo para poder subsistir y hoy estamos de pie, no se ha muerto nadie, no se ha enfermado nadie, que podía haber sido lo peor, hemos perdido plata, pero bueno... Hoy, lo único que me queda es dar gracias a la gente, por el apoyo, por la constancia, por la buena onda que nos han tirado, y decirles que no vamos a bajar los brazos. Estamos de pie. Nos ha costado horrores. Lo que perdimos no lo tendremos más, pero seguimos empujando", dijo por último.