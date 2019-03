Cuestionan entrada en vigencia de controlador fiscal para monotributistas de ingresos más bajos

Fotos NEGOCIOS. Gran cantidad de monotributistas locales reviste en la categoría A, que es alcanzada por la exigencia.

08/03/2019 -

A partir del 1 de abril, los monotributistas de todas las categorías, incluidos los de la A que es la de más baja facturación, deberán contar con la factura electrónica o el controlador fiscal en las operaciones que realicen a consumidor final, situación que fue cuestionada desde la Cámara de Comercio local al solicitar una prórroga de esta exigencia porque supone una erogación extra que deberán realizar los comercios, en un contexto económico complicado para el sector.

El cuestionamiento a esta nueva obligación obedece no solamente a una cuestión de erogación en equipamiento, sino también al hecho que es necesario contar con una conexión constante a internet para transmitir on line los datos al organismo recaudador nacional, situación que no es factible en toda la extensión provincial.

La obligación de la Afip apunta a digitalizar los sistemas de facturación con factura electrónica o bien con un controlador fiscal con memoria fiscal. Para la mayoría de las categorías de monotributistas ya estaba vigente esta obligación.

El presidente de la Cámara de Comercio local, CPN Miguel Siufi, explicó que "la Afip está incorporando a la nueva tecnología informática a los monotributistas que aún no lo hicieron, a las categorías más bajas".

Indicó que "de esta forma los que quedan en la categoría A estarán a partir del 1 de abril obligados a emitir factura con controlador fiscal, con máquinas registradoras que tengan memoria fiscal a cuyos datos tenga acceso la Afip, o bien que lo hagan por el sistema informático de la Afip en forma digitalizada lo que sería factura electrónica, para lo cual tienen que tener una impresora láser e invertir en una computadora".

La categoría A comprende a quienes poseen ingresos brutos anuales por un monto de $138.127,99, un ingreso promedio de $11 mil mensuales.

Siufi aclaró que "esto significa que quien quiera tener factura electrónica debe tener una computadora y una impresora láser y conexión a internet para ingresar a la página de la Afip u optar por un controlador fiscal donde se puede tener una máquina registradora con controlador fiscal a cuya memoria fiscal tenga acceso la Afip".

Hay que tener en cuenta que quien no posea una computadora con impresora láser deberá contar con ambas, más una conexión a internet para facturar electrónicamente, cuyo costo oscila entre los $15.000 a $20.000.

En tanto, una registradora con controlador fiscal, según diferentes casas dedicadas a la venta on line presentan costos que van desde los $25.000 a los $35.000.

"La variante en la máquina registradora con controlador fiscal es que si se opta por eso, hoy existe una tecnología que vence en dos años. Desde el 2021 la Afip impone una nueva tecnología en la que obligatoriamente desaparecen los controladores fiscales vigentes", señaló.

Pero, agregó que hay otra cuestión. "Hablar de factura electrónica significa también contemplar las factibilidades técnicas que haya con la posibilidad de internet y hay zonas en donde no hay señal en nuestra provincia. Otro aspecto es que culturalmente no todos están preparados, menos el monotributista del agro o del interior, y esto significa más costos en asistentes o contadores".

Añadió que "si bien es cierto que hasta se puede hacer una factura electrónica desde el celular, no todos estan en condiciones de manejar sistemas informáticos". Puntualizó que "para esos casos quedaría contemplado sustitutivamente la factura manual que podría tener posibilidad de uso en forma supletoria en lugares donde no se dispone de señal, o sea que además de la inversión que requiere esto hay un tema de posibilidades técnicas y culturales".