La Manea y el Súmaj Danzanky ofrecen "la noche de cacharpaya"

Fotos PROPUESTA. A través de la fiesta de la danza y el canto se evocará una tradicional fiesta popular.

08/03/2019 -

FRÍAS, Choya (C). Como cierre de una etapa con variados espectáculos relacionados con el Carnaval, este domingo, el broche de oro tendrá un inédito espectáculo que surge desde el corazón del folclore con la puesta en escena de una "noche de cacharpaya" representando a las clásicas trincheras santiagueñas.

La fiesta está montada por la tradicional agrupación de danza Súmaj Danzanky y el grupo La Manea, los que decidieron rememorar las viejas trincheras que tanto identificaron al carnaval friense desde la óptica del folclore, potenciando el espíritu de familia.

El espectáculo se llama Kusicuna, que en quichua significa "alegrarse" y se pondrá en escena un importante trabajo de vestuario, escenografía, bailes, coreografías, revalorizando la raíz cultural y matizándose con la participación de artistas frienses. Actuarán el Dúo Esperanza, Raúl Ibarra, Sombrita Algarrobera, Diego Mansilla, Víctor Hugo Godoy y La Brisa.

La idea es que la familia completa pueda compartir esta mirada especial del Carnaval y no sólo se constituya en un rol de espectador de este particular evento y es por ello que los artistas saldrán de su tradicional lugar e interactuarán con el público, un estilo muy particular que caracteriza al Súmaj Danzanky.

En cuanto a ritmos, la fiesta ofrecerá chamamé, rasguido doble, rancheras, pasodobles y las tradicionales chacareras, gatos, escondidos para cerrar a puro ritmo con música del recuerdo y bien bailable.