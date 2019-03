Los Caniggia y un nuevo escándalo

08/03/2019 -

Mientras hace un par de días una entrevista a Gabriel Batistuta, figura de la Selección Argentina de fútbol de los 90, se hizo viral por sus dichos, entre los que se lo escuchó revelar que prefiere que su hijo trabaje en una fotocopiadora para comprarse un auto, antes de que él se lo regale sin que haga ningún esfuerzo, ahora Claudio Paul Caniggia, otra estrella mundialista también ve mediatizada su imagen pero una denuncia de falta de pago.

El ciudadano inglés, Mike Partridge, dueño de la mansión de Marbella adonde vive la familia del exfutbolista Caniggia, los denunció, a través de un video, por una deuda de alquiler que ya lleva tres años.

"La casa se alquiló en 2014 por cinco años y dejaron de pagarlo hace tres, en enero de 2016", aseguró el ciudadano inglés, quien también indicó que ahora los Caniggia le adeudan 500.000 euros y que incluso ya hay una orden de desalojo emitida por la Justicia española.

Pastridge manifestó también su enojo con la filmación de su mansión para la primera temporada de Caniggia Libre, el reality que conducen Alex y Charlotte por MTV, y con la utilización de imágenes por parte de Mariana Nannis para distintas publicaciones, en las que aseguró que la vivienda era de su propiedad, según recordó el ciudadano inglés-

"No me pidieron permiso para filmar en la casa y lo hicieron sin autorización. No hay dudas de que eso es ilegal. Ella (Mariana Nannis) miente cuando dice que es suya la casa. Es mi casa, de hecho es mi casa de fin de semana", aclaró en el video que se difundió en el programa de Pamela David, por América.

Al respecto, habló el hermano de Nannis, quien lejos de ayudarla, la hundió aún más al comentar que los Caniggia son de deberle plata a todo el mundo, inclusive a él. No obstante señaló que él tenía entendido que alquilaban la mansión con opción a comprar. La casa tiene 1800 metros cuadrados, con una casa de invitados de 500 metros cuadrados.