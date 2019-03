Brie Larson se enamoró de las historias de acción

08/03/2019 -

La actriz estadounidense Brie Larson, que este fin de semana estrena la cinta de superhéroes Capitana Marvel, protagonizará y será productora ejecutiva de una serie televisiva sobre la CIA para el gigante tecnológico Apple, informaron medios estadounidenses.

Este proyecto se basará en Life Undercover: Coming of Age in the CIA, las memorias que publicará en octubre Amaryllis Fox y en las que detallará su experiencia real como integrante de la Agencia Central de Inteligencia. Megan Martin, que ha destacado por su trabajo en la serie Animal Kingdom, está a punto de cerrar su incorporación como guionista y productora.