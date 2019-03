El conductor de TV reveló en honor a quién se hizo peronista

08/03/2019 -

"‘Mi viejo me enseñó a ser peronista. Ojalá podamos vivir en un país mucho mejor, tenemos todo para serlo. Mirar para abajo es mucho más saludable que mirar para arriba". Marcelo Tinelli ya había hecho hincapié en esa imagen de "mirar hacia arriba" cuando en realidad "se tiene que mirar hacia abajo" cuando lanzó una solapada crítica al Gobierno del presidente de la Argentina, Mauricio Macri, y volvió a usarla luego de su reunión con el gobernador tucumano Juan Manzur.

Respecto al funcionario señaló: "He conocido a un gran dirigente y compañero como Juan. Me llevó a la Casa de Tucumán y fue increíble. Según lo que hablamos con Juan, creo que podemos hacer un par de fechas en Tucumán", dijo en alusión a su programa, ShowMatch, que en su 30 temporada visitará las provincias en busca de talentos, a través de un segmento que se llamará "Genios de la Argentina". Al respecto, Tinelli agregó. "El casting más impresionante fue acá en Tucumán. Nos encantaría venir en las primeras fechas del programa, en abril", adelantó como una expresión de deseo luego del almuerzo que compartieron en la zona de El Cadillal, adonde le hicieron probar el tradicional refresco achilata (una especie de granita), que el conductor confesó haber disfrutado.

En El Cadillal volvió a hacer referencia a su amistad con Mario Leito, candidato a la intendencia de Tucumán. "Con Mario me une una gran amistad. Me dio una gran alegría cuando me contó que iba a ser el candidato a intendente de una ciudad que amo, como San Miguel de Tucumán. Le dije ‘contá conmigo para lo que quieras’. Me preguntaban si eso que hizo en Atlético Tucumán se puede replicar en la ciudad: Sí, todo eso y mucho más. Valoro mucho el trabajo social que tiene Atlético", señaló Tinelli.