Ortiz podría confiar en la capacidad goleadora de Silva ante el "Pincha"

08/03/2019 -

El DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, Darío Ortiz, analiza el ingreso de Santiago Silva en lugar de Jesús Vargas en el ataque, con vistas al clásico platense del domingo, por la fecha 22.

El director técnico del "Lobo", que busca consolidar el equipo, trabajó a puertas cerradas en el predio deportivo de Estancia Chica y podría incluir en el equipo al veterano uruguayo Santiago Silva por el juvenil Vargas para conformar, junto al venezolano Jan Carlos Hurtado, una dupla de altura en ataque.

Ortiz, tras la importante victoria 1 a 0 ante Independiente del domingo último, dispuso hoy un ensayo de fútbol. Allí probó con Silva. En cuanto al resto de la formación, se conoció que el rendimiento dejó satisfecho al entrenador y de no surgir imprevistos, no se prevén otras modificaciones para el once inicial.

Así, Gimnasia formaría con: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi y Lucas Licht; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, Lorenzo Faravelli y Tijanovich o Vargas; Santiago Silva y Jan Hurtado.

El plantel volverá al trabajo hoy, y tras el ensayo de pelota parada el cuerpo técnico brindará la nómina de jugadores convocados que quedarán concentrados.