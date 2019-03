CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de marzo de 2019

09/03/2019 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. GIBBY

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 KALLY’S MASHUP

18.30 CINE. CUIDADO BEBÉ SUELTO

20.15 CINE. QUÉDATE A MI LADO

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.15 GRAVEDAD ZERO

00.30 LA CULPA ES DE COLÓN

01.00 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

22.00 FIESTA DEL SOL

23.30 MODO SELFIE





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 LO MEJOR DE ETELITA





TV PÚBLICA

14.00 CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

16.00 ENCUENTRO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 DOCUMENTALES





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

22.15 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO





CANAL14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 VHS

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

21.30 RECORDANDO

22.30 IRONSPORT





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.32 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

07.49 DUPLICIDAD

10.16 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

12.10 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

12.28 JAMAICA BAJO CERO

14.22 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

16.14 DUPLICIDAD

18.41 EL AVIADOR

22.00 EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN

BUTTON

TCM

08.02 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 21

08.26 LOST - T. 1 - EP. 14

09.11 LOST - T. 1 - EP. 15

09.56 LOST - T. 1 - EP. 16

10.41 LOST - T. 1 - EP. 17

11.26 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 10

11.51 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 11

12.15 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 12

12.40 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 19 - YOUR FEETS

TOO BIG

13.03 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 20 - YOUR FEETS

ARE TOO BIG

13.27 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 21 - WHERE’S THE

PEARLS?

13.50 LOST - T. 1 - EP. 14 - SPECIAL

14.35 LOST - T. 1 - EP. 15 - HOMECOMING

15.18 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 10 - I’LL

SEE YOU IN COURT

15.43 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 11 - EATIN’

OUT

16.07 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 12 - MY

MOM, THE MOM

16.33 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

18.24 EL GUARDIÁN

20.23 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

22.00 NEGOCIOS RIESGOSOS

23.58 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS

TNT

07.00 EL APRENDIZ DE BRUJO

08.56 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

11.03 ENREDADOS

12.50 ZOOTRÓPOLIS

14.55 UN SUEÑO POSIBLE

17.21 SÍGUEME EL ROLLO

19.27 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

22.00 GIGANTES DE ACERO

SPACE

07.03 ¿QUIÉN SOY?

08.53 BLANCO INVISIBLE

10.58 GREMLINS

12.54 EL TURISTA

14.52 AGENTE SALT

16.36 SHANGHAI KID

18.38 EL PODER DEL TALISMÁN

20.23 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

23.57 EL JUSTICIERO

CINECANAL

11.00 SÚPER 8

13.05 COWBOYS Y ALIENS

15.15 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR

17.40 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN THE

SHELL

19.50 THOR

22.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA





A DÓNDE IR

BELLAS ALAS (BELGRANO (S) Nº 1807)

+SÁBADO 9, A LAS 23, SHOW ÍNTIMO DE RAMÓN ÁLVAREZ JUNTO A LOS

MÚSICOS MATÍAS CORONEL, ÁNGEL MITRE, VÍCTOR LASTRA Y MAURO

CÉSPEDES.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 367)

+ MARTES 12, DARÁN INICIO LAS CLASES DE ARPA.

+ LUNES 18, COMENZARÁN LAS CLASES DE GUITARRA DESTINADAS A

NIÑOS MAYORES DE 10 AÑOS. ES NECESARIO TENER EL INSTRUMENTO.

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

*SÁBADO 9, A LAS 23, ACTUARÁN LOS AMIGOS DE LA DANZA, LAS

VOCES DEL ATARDECER, ARMANDITO SANTILLÁN, LOS RAÍCES, LUCAS

ARIEL SILVA Y ROMINA JIMÉNEZ BARBERO.

HÉRCULES, ESP. DE ARTES ESCÉNICAS (OCHIUZZI 376)

+ SÁBADO 9 SE PRESENTARÁ EL UNIPERSONAL “ERAN ELLAS O YO”,

CON HORACIO RAFART.

+ SÁBADO 9 Y DOMINGO 10, DE 9 A 14, SEMINARIO INTENSIVO,

ACTUACIÓN PARA CINE Y TV, CON MARÍA CECILIA DURÁN.





CINES

SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

09/03 14:10 (Cast)16:40 (Cast)19:10

(Cast)21:40 (Cast) 00:10 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

09-10/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

19:30 (Cast)

MANICOMIO (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

09/03 - 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

09/03 13:45 (Cast) 16:15 (Cast) 18:45

(Cast) 21:15 (Subt) 00:00 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

09-10/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

MISMA SANGRE (2D)

DRAMA (ATP)

HOY AL 13/03 19:00 (Cast)

GREEN BOOK: UNA

AMISTAD SIN FRONTERAS

(2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/03 21:30(Subt) 00:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACION (ATP)

09-10/03 -14:20 (Cast) 16:40 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUER TE

2 (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HOY AL 13/03 19:00 (Subt)

VENGANZA (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

09/03 - 21:30 (Subt) 00:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10-19:00- 21:40-

22:40 / CASTELLANO 3D 19:50-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO

JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP

CON LEYENDA

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:30

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 16:50

LA GRAN AVENTURA LEGO

2 ATP

CASTELLANO 2D 18:00

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30HS

CASTALLENO 06-04-201 17:00HS

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:30 HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $190

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada General: $200

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$130 todos los días.