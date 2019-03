FÚNEBRES | 9 de marzo de 2019

09/03/2019 -

- Dardo Daniel Gramajo

- Marta Nelly Bratti de Correa

- Lidia Argentina Giménez Vda. de Ferreyra

- Sonia Hilda Niccolai Marcos

- Elvino Arcángel Ibáñez

- Rosa Savina Salvatierra (Los Romano)

- Tarraf Bitar (El Líbano)

- Feliciana Almirón (Loreto)

- María Esther Llapur

- Lidia Argentina Gimenez de Ferreyra

- Facundo Rubén Coria

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Su esposa Sania, tus hijos Hizar, Elias, Lorein, Mojaibe y Rauad, sus respectivos nietos Loris, José, Youssef, Marlen, Amira, Milagros y Yamil, invitan a la misa que se celebrara el día domingo a las 20 hs en la iglesia San Jorge.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. A pesar que tu muerte ocurrió en tu país natal, nos sentimos partido por el dolor al no haber podido acompañarte. Tu familia que siempre te recordara con los valores que nos trasmites y fuerte convicción al trabajo. Su esposa Sania, sus hijos Hizar, Elias, Lorein, Mojaibe, Rauad y nietos.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Abuelo: Recordare siempre tu dulzura cuando me llevabas los Domingo a misa, a tomar algo y me consentías en todo lo que me pedias. Su nieta Marlen.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. El poco tiempo que interactuamos en familia no sirvió para conocerte y descubrir un hombre bueno y hospitalario. Lamentamos su partida y acompañan a la familia de nuestra querida Sola, Elias, Sania y demás hijos en este difícil momento.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Raúl José Jalaf, Edis Vilma Jalaf de Tain y Roberto Jorge Jalaf participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío en el afecto y acompañan a su familia en este dificil momento. Siempre estarás en nuestros corazones y elevan oraciones en su querida memoria.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Sandro Morales, su esposa Lorena Lescano Raed e hijas Maithena y Brunelha acompañan a la queridísima familia Bitar en este momento de dolor. Rogando que su alma descanse en paz.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Gringo Lescano, su esposa Zully Raed acompañan a su esposa, hijos y nietos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones para una cristiana resignación. " Que el ejemplo de su vida sea la guía que encamine a sus descendientes en el transitar diario".

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Querido Tarraf te despedimos con profundo dolor, fuiste un abuelo comprensivo, un padre dulce y un excelente consuegro. Acompañamos a su flia. y rogamos su descanso eterno. Magister en Educación Sup.Tarchini Irma E., sus hijos Malena, Paulo, Joaquin y sus adorados nietos invitan a la misa que se celebrará el domingo 100319 a las 20 en la Iglesia San Jorge.

BRATTI DE CORREA, MARTA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Su esposo: Julio Correa, su hija: Vanina, su hijo pol., sus nietos: Emanuel, Carla, Óscar, y Santiago part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÁCERES, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Maria Pía de la Rua, Luis Agüero y familia participanc con dolor de su fallecimieto y acompañan a Vero y a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, FACUNDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sus padres: Rubén Coria y María José Pérez, su hermana: Malena, y demás fliares part. con profundo dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Anunciata Cochetti 770 Bº Gral. Paz. ( S.V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Su esposo Maza Juan, hijos Ramón, Juan, David, Carlos, Mercedes, Carmen, Rita, Yesica y Marisol, hijos Pol, bietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en hs de la tarde en el cementerio Vuelta la Barranca . SERVICIO RELIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

FALCONE, TOMÁS SANTIAGO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/19|. Los Dres. Carlos Scaglione y Susana de Scaglione y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus matriculadas Cras.: Fany Magali Arce y Gabriela Soledad Arce. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

FIGUEROA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de las Cras.: Fany Magali Arce y Gabriela Soledad Arce. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

FIGUEROA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus colegas Cras. Fany Magali Arce y Gabriela Soledad Arce. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

FIGUEROA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia Dr. Martin Díaz Achaval. CPN. Alfredo Osvaldo Juri, Dr. Noemí Marcela Garnica y CPN. Ricardo Lino Rubio participan el fallecimiento de la madre de la CP. Fany Arce y elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Autoridades, personal superior, cuerpo técnico, administrativo y de Maestranza del Tribunal de Cuentas de la Provincia participan el fallecimiento de la madre de su compañera CP. Fany Arce y elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. José Ricardo Jiménez (h), su esposa Adriana Rozze, y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Los amigos de su esposo de la estancia La Verde participan con profundo dolor el fallecimiento de su Sra. esposa. Ruegan una oración en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE FERREYRA, LIDIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sus hijos Mirta, Liliana, Jorge Francisco, Mario Eduardo, Luis Edmundo, hijos politicos Mimi, Maria ELena, Julia, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el Cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GIMÉNEZ VDA. DE FERREYRA, LIDIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 8/3/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus entrañables amigos: Pochi, Teresa, Chela, Marcos, Mario y Dardo Castellanos y sus respectvas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE FERREYRA, LIDIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. El personal de la Fundación ANCADI, participa con profundo dolor la partida a la casa del Señor de la madre del Sr. presidente Dr. Mario Ferreyra. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE FERREYRA, LIDIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 208 Prof. , Nicolas Juarez de la localidad de Mal Paso acompañan en este momento de profundo dolor a su directora Sra. Margarita Noemi Paz, por la pérdida de su madre política. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, DARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Sus hermanos: Yola, Tere, Ramón, Carmen, Adriana, Gustavo, Facundo, Graciela, Roxana y Horacio, Hnos Pol. y sobrinos part. su fallec..Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ, ELVINO ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Su madre Delicia Acevedo, sus hermanos Lidia y Cuno, sus hermanos pol. Cheta y Luisa, sus sobrinos Elli, Lucky,Yani, Yujo, José María, Martín y María José participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ, ELVINO ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. La familia Diaz Arabi participa com profundo dolor la muerte de su vecino y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE IBARRA, JUANA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Viviana Ybarra, acompañamos tu perdida, que brille la luz que no tiene fin para tu mamá, con mucho cariño tu familia de Hemodinamia.

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia Dr. Martín Díaz Achaval, CPN. Alfredo Osvaldo Juri, Dra. Noemí Marcela Garnica y CPN. Ricardo Lino Rubio participan el fallecimiento de la madre del CP. Oscar García Juárez. Elevan oraciones en su memoria

JUÁREZ, NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Autoridades, personal superior, cuerpo técnico, administrativo y de maestranza del Tribunal de Cuentas de la Provincia participan el fallecimiento de la madre de su compañero CP. Oscar García Juárez y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Su hermano Enrique Alberto Llapur e hijos Enrique Diego, Luciana y María Camila participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sus hermanos Enrique Alberto Llapur y Ricardo Miguel Llapur ruegan una oración en su memoria y participan de su fallecimiento.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sus primos: Blanca, Gaby, Edy, Chocho, Rosi y Fernando Llapur y sus respectivas flias. acompañan a su hijo y hnos ante irremediable pérdida.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sus sobrinos Enrique Diego Llapur y Luciana Llapur ruegan una oración en su memoria. Que descanse en paz.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Su sobrino Enrique Diego Llapur e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Marisa Jordán, Santiago Llapur y Julieta Llapur participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Ángel y Norma Japaze participan con pesar su fallecimiento y acompañamos a nuestro muy querido amigo Bochín por la pérdida de su hermana.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Luis Panario, su esposa Geraldine Tauil de Panario y sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Elena Tauil y sus hijas Josefina y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Ramón E. Fernández y Sara M. Araujo participan con profundo dolor el fallecimiento de M.E. Llapur y ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Facundo Jorge, su esposa Moni, su hijo Santiago y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Los amigos de su hermano Bochin: Carlos Tobar y Luis Daveri participan con profundo dolor su fallecimiento . Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Graciela Sauad y flia., Norma Sauad y flia., Eduardo Sauad, Sarita Sauad y flia. y Adriana Sauad y flia. participan y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Osiris Faccio, su Sra. e hijos participan y acompañan a la familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Fernando Llapur y Sra. e hijos acompañan a su hijo y hermanos.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. José Ricardo Jiménez (h), su esposa Adriana Rozze, y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Enrique Alberto Llapur y Adriana Tauil participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Dr. Juan Carlos Peña, su esposa Luciana Llapur e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Ida Ofelia Scillia y sus hijos Enrique y Luciana Llapur participan con profundo dolor y piden una oración en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sra. Marta Chamas de Llapur, sus hijas Graciela, Cecilia y José Cambrini, y sus nietos participan su fallecimiento y acompañan en estos dolorosos momentos a sus seres queridos.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sr. Argentino Cambrini, Sra. Cecilia Llapur y familia acompañan a toda la familia y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Maria Elena Santillan de Auad, sus hijos Alejandro, Daniel, Ana Maria, Ana Cristina y sus respectivas familias, acompañan en estos momentos de dolor a sus queridos hermanos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Zulay Gonzalez e hijos, Cesar Manzur y familia, participan con pesar el fallecimiento de la hermana de su querido amigo Bochin y acompañan junto a su flia. con oraciones en este momento de dolor.

RODRÍGUEZ, LEANDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Personal directivo, docente y auxiliares de la Educación de la Escuela Especial Nº 45 ''Ing. Bruno A. Volta'', participan del fallecimiento del Sr. Padre de nuestra compañera Prof. Susana Rodrigue. Rogando a Dios Consuelo para su flia.

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Olga Miana de Manzur, sus hijos Graciela, Daniel, Adriana y sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento del querido Yani. Que descanse en paz.

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Teresa y Jorge Ávila y sus respectivos hijos acompañan a su prima Marianella en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Norma y Mario Ibieta; Estela y Guillermo Bravo; Teresa y Jorge Ávila participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su prima Marianella en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Dr. Diego Guzmán y flia; Dr. Ignacio Guzmán y flia; Joaquín Guzmán y flia; Adolfo Guzmán y flia participan con mucho dolor su fallecimiento. En este dificil momento acompañan a toda su familia por tan irreparable perdida.

ZELAYA, MARÍA MERCEDES DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. La comisión directiva, socios y amigos de AMSE participan el fallecimiento de la hermana de las socias y amigas Gody y Pelusa. Se ruegan oraciones en su memoria.

ZELAYA, MARÍA MERCEDES DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. La Asociación Civil "Coral Plenitud" y su Prof. Juan Cano participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su querida compañera Gody. Acompañan a sus familiares en tan doloroso trance y elevan oraciones en su memoria. Rogando por su eterno descanso

ABATE, ROBERTO CÉSAR (H) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/15|. Sus hermanos Mónica Patricia Abate y Ángel Enrique Abate y sus respectivas familias, invitan a la misa en la iglesia San Francisco hoy a las 20 hs. con motivo de conmemorarse 4 años de su fallecimiento. Rogamos a Dios haya encontrado a sus padres y brille para ellos la luz eterna. Que descanse en paz.

FIGUEROA, HÉCTOR JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. "Papá hace 2 años que te fuiste pero tu recuerdo está presente en nuestros corazones y en tus nietos que extrañan tu presencia como un gran padre y abuelo". Al cumplirse 2 años de tu partida, te recordaremos hoy en la misa de las 20,30 hs. en la iglesia La Merced.

PAZ DE SILVENSES, GILDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/19|. Supo cultivar firmes valores en la familia, el reconocimiento de amigos y vecinos, conservemos y guardemos de ella los mejores recuerdos. Sus hijos Alcira, Rafael, Gilda, Cristina, Amelia y sus nietos agradecen a las comunidades religiosas y educativas de los colegios Santa Dorotea y Belén. Esc. nº 407 Ricardo Rojas, Esc. nº 23 Manuel Belgrano, comisión y socios Club de los Abuelos, Praesidium Nstra. Sra. del Perpetuo Socorro Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, promoción 74 colegio Centenario y amigos que acompañaron en tan triste momento e invitan a la misa que se oficiará en Pquia. Sagrado Corazón de Jesús hoy a 20.30 hs con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CASTILLO, PETRONA CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. "Solo en Dios haye descanso mi alma, de Él viene mi salvación, Él es mi protector, jamás habré de caer". El consejo directivo del colegio Absalón Rojas, junto al personal administrativo, docentes, personal de maestranza, compañeros y amigos preceptores participan y acompañan a la profesora y preceptora Silvia Nuñez por la partida física de su querida madre. Se elevan oraciones en su memoria y consuelo para toda la familia.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Badr Luis Dagoberto y flia, tu vecino y amigo de siempre que Dios te de el descanso eterno y que brille para vos la luz que no tiene fin. Acompañamos a su familia en tan profunda pérdida, rogamos oraciones en su memoria.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Víctor Bejarano y sus nietos Agustina, Tadeo y Rosario participan su fallecimiento. Elevan oracion en su memoria.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Victoria Barquin participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Hoy siento mucho dolor por el inesperado fallecimiento del gran amigo Pepé, pido a Dios nuestro Señor, lo reciba en tu reino celestial con el amor que se merece. Es el sincero deseo de su amigo Chocho Gomez y flia. Elevamos oraciones en su memoria.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Familias Fares y Tagliapietra amigos y vecinos que brille para vos la luz que no tiene fin y acompañamos con profundo dolor a sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Dolores Reynoso y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. "La luz del Señor ilumine por siempre su vida en la eternidad y su morada sean los brazos del Señor". Con profundo dolor acompañamos a nuestras amigas Rosita y Adriana y demás familiares en este momento de pesar. Gladys A. Juarez y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

CORBERA, MARIO ALBERTO (Koqui) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/97|. Querido hijo hace 22 años que te fuiste al Señor aunque el tiempo ha pasado tu ausencia nos llena de angustia, tristeza y dolor. Extrañamos tu sonriza, tu bueno humor, tus buenas intenciones, fuiste una persona maravillosa estaras siempre en nuestro corazones. Tu madre Rosa Campos, tu hijo Mario Sebastian, tu hermano Raúl, tu cuñada Mónica, sobrina Ibana Marisel y ahijada Rita Estefania, tu tía Bety invitan a la misa que se oficiaran hoy a las 20.30 hs en la parroquia Cristo Rey. (L. B).

CORBERA, MARIO ALBERTO (Koqui) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/97|. Papá hoy hace 22 años de tu ausencia pero el tiempo no cura mis heridas. No encuentro resignación cada día que pasa me haces falta. Tu hijo Mario Sebastian invita a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Cristo Rey. (L. B).

CORBERA, MARIO ALBERTO (Koqui) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/97|. Querido sobrino: ya estás con Jesús y María contento y en paz como te mereces estar tienes una gran flia que hoy lloran tu partida, desde lo alto guialos para que esten juntos y superen este dolor te quiero mucho y resare por tu eterno descanso. Tu tía Bety invita a la misa que se oficiara hoy 20.30 hs en la parroquia Cristo Rey con motivo de cumplir 22 años de su fallecimiento.

CORONEL, PABLO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/19|. Tu partida tan repentina, nos dejó un inmenso vacío en el alma, nos queda los recuerdos más lindos, alegres a tu lado, extrañaremos tu compañía, solo te pedimos que nos ayudes a seguir adelante. Te extrañamos. Su esposa Isabel, hijos Rita y Andrea, su hijo pol. Diego, su madre Carmen, hermanos Carlos, Eduardo y Noemí, cuñados y sobrinos agradecen profundamente las muestras de condolencias de afecto y contención recibidas, a todos muchas gracias. Dios los bendiga. Se invita a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Santiago Apóstol al recordarse el noveno día de su partida a la casa del Señor.

ALMIRÓN FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19. Sus hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el Cementerio de La Noria (Dpto. Loreto). SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sus hermanos Angel Hugo y Walter Alberto Niccolai, sobrinos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs. en el Cementerio de Añatuya. COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Mario Merino, María Julia Ponce y sus hijos Martín, Sebastían y Gastón y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Angel y familia en el dolor. Ruegan oraciones por su alma.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Dr. Eduardo Contato Carol y su Sra. María Felicitas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Dr. Gustavo Adolfo Herrera y familia acompañan al Dr. Hugo y Walter Niccolai. Elevan oraciones en su memoria

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. La Defensoría Civil y de Familia de la Circunscripción Judicial Banda participa el fallecimiento de la Sra. hermana del defensor Oficial, Dr. Walter A. Niccolai y del ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel H. Niccolai. Elevan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sirley Julián y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo y correligionario Hugo Niccolai. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|.Compañeros de trabajo de la Dirección General de Despacho del Ministerio de Desarrollo Social: Antonio Carrizo, Javier Peralta, Claudio Muñoz, Mauricio Rojas Anzani y Gerardo Fernandez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Abelardo Octavio Cisterna (Lalo) y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Cacho Nazer participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. El grupo de colaboradores del Frente Cívico: Cacho, Silvina, Marta, Mauro, Nancy, Emilio. Noemí, Roberto, Raul, Florencia,Tomy, Coco, Vitín, Gustavo, Jota y Fernando participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. El subsecretario de Promocion Humana del Ministerio de Desarrollo Social, arquitecto Enresto Fernandez participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Directores, funcionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social, promocion Humana y relaciones Institucionales con la comunidad participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Martín Díaz Achaval y familia acompañan a Angel y familia en tan difícil momento . Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Personal de la Secretaria Privada del Ministerio de Desarrollo Social participa con dolor su fallecimiento rogando una oracion por su eterno descanso.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. "Venid en su ayuda santos de Dios, salid a su encuentro ángeles del Señor, Padre bueno te pedimos resignación para su familia". Mercedes Nediani, su esposo José Juárez, sus hijos Dra. Alejandra, Dra. Patricia, Analía y Roberto Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Dr. Ángel Niccolai en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. El Presidente Interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, Gerente General CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Áreas, Asesores Legales y de Presidencia, Personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central participan del fallecimiento de la hermana del Ministro de Desarrollo Social. Dr. Angel Hugo Niccolai.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Marcelo Nazar y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. La intendenta de Colonia Dora, Marcela Mansilla participa su fallecimiento.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. El diputado provincial Juan Sequeira participa su fallecimiento.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. CPN. Raúl O. Ayuch y flia participan del fallecimiento de la hermana del Dr. Ángel Hugo Niccolai.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Convocatoria Social participa del fallecimiento de la hermana del Dr. Ángel Hugo Niccolai.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. CPN. Juan Roitman, su esposa Norma, sus hijos Leonardo y Javier participan el fallecimiento de su amiga y correligionaria Sonia y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Hilton Galván, comisionado de Atoj Pozo participa el fallecimiento de la hermana del Sr. Ministro de Desarrollo Social, Dr. Angel Niccolai. Ruega oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Integrantes del Directorio y compañeros de trabajo del ERSAC de su sobrino Gino acompañan con dolor el fallecimiento de su tía Sonia. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti,sus hijos Cristian y flia., Sebatian y flia., participan con dolor su partida al reino de Dios.rogamos oracion en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Señor recibela en tu Reino y dale el descanso eterno". Sebastian Azar y flia., participan con gran dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Edmundo Gómez, desde Choya, participa con dolor el fallecimiento de su querida "Negra" y acompaña a su hermano Angel en este momento de profunda tristeza. Choya.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. José María Gómez y flia, desde Choya, participa con dolor su fallecimiento y acompaña al Dr. Angel Niccolai en este duro trance que le toca vivir. Choya.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Ricardo Daniel Mattar y familia participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. ministro Dr. Angel Hugo Niccolai. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sra. Mirta Pastoriza participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hermana Dr. Ángel Niccolai y demás fliares en este momento doloroso. Ruega oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Justo Molina Areal, Rosita Pernigotti, sus hijos y nietos ruegan por su descanso eterno y elevan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Su vecina del Bº Los Flores Ana Cecilia Lugones Castiglione participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. "Que el Señor te reciba en su morada y descanses en paz". Gustavo Garnica, persidente y miembros de la Asociación San José Obrero de Suncho Corral, acompañan al Sr. ministro Dr. Angel H. Niccolai y a toda su familia en este difícil momento.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. "Señor recíbela en tus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sr. Roger Garnica (Chito) y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Viruta Niccolai y ruegan oración en este difícil momento.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. "Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí, aunque muera vivirá". Dra. Marcela Garnica, su esposo Rodolfo Mema y su hijo Nahuel participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del correligionario y amigo Dr. Ángel Niccolai, ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Acompañamos en este triste momento de la pérdida irreparable de su hermana "Negra" a nuestro querido amigo Dr. Ángel Hugo Niccolai. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Profesora Valeria Beatriz Suárez y Cont. Juan Miguel Massuh.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sus íntimos amigos que la amamos. Gerardo Chaud y María José Kermes. Elevan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Guillermo Luna Herrera participa con dolor el fallecimiento de su amiga y correligionaria "Negra" Niccolai y acompaña a la familia en este difícil momento.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. El defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Dr. Luis Santucho, acompaña a la flia. del ministro Niccolai en este difícil momento y eleva oraciones en su nombre.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. El defensor del Pueblo de la Pcia., Dr. Lionel Suárez, participa con profundo dolor del fallecimiento de la Sra. Sonia Niccolai, hermana del ministro Dr. Angel Niccolai. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Ricardo Sexer, y Lali Petrello, amigos y vecinos de su hermano Dr. Ángel Niccolai le acompañan en este momento de dolor.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Agrupación Seguir Creciendo de la Prof. Hilda Díaz y Paola Gallo, se solidarizan con el Dr. Ángel Niccolai en trance doloroso y elevan sus plegarias para su querida hermana.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Señor recibe a Sonia en tu Reino. La agrupación Seguir Creciendo cuyo referente es Paola Gallo acompaña al Dr. Ángel Hugo Niccolai y familia en este difícil momento. Rogamos oraciones para que alcance la resurrección y acompañamiento para su familia.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Dra. Ana María González Ruiz y sus padres Ana María Ruiz y Roberto González participan con profundo dolor del fallecimiento de Sonia y acompañan al Dr. Niccolai en este difícil momento. Ruegan oraciones para su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Marilú Gómez de Fernández y flia acompañan al Dr. Ángel Niccolai en estos momentos de gran dolor por la perdida de su querida hermana Negrita.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. La Sra. presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, directores generales de los distintos Niveles Educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del Área Legal, Prensa y Difusión, personal del organismo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. "Yo soy la resurrección el que cree en mi aunque muera, vivirá y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás. Silvina Fernández Gómez participa con dolor su fallecimiento y acompaña al Dr. Ángel Niccolai en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Dra. Roxana Vera e hijos participan con profundo dolor del fallecimiento de la hermana de los Dres. Ángel y Walter Niccolai. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Cecilia Lopez Pasquali junto a sus hijos Matias, Leandro y Federico Balmaceda, acompañan con tristeza y mucho afecto a su familia ante el fallecimiento de Negrita. Elevamos oraciones por su descanso en paz.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sus amigos y correliginarios bandeños, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria y una pronta resignación para su familia.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Iber Asselborn y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y correligionaria. Rogando a Dios que lleve consuelo a sus familiares ante tan dolorosa pérdida.

SALVATIERRA, ROSA SAVINA (q.e.p.d.) Falleció 8/3/19|. Sus hijos Edelmira, Selva, Liborio, nietos Rosana Martin, Diego, Ramon y Ariel, Maria, bisnietos y demas familiares. Sus Resto Seran Inhumados Hoy En El Cementerio De Los Romanos hs.10.00 SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL.4219787.