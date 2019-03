Jueza federal desestimó denuncia del diputado Posse contra el Dr. Argibay

09/03/2019 -

La jueza federal, Dra. María Romilda Servini, desestimó y ordenó el archivo de la denuncia que el diputado provincial, Dr. Rodrigo Posse, había formulado en contra del Dr. Sebastián Argibay, por supuesta usurpación de título. La titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 dispuso el archivo de la causa Nº A-18.511/18 (19.032/18) "por no poder proceder frente a la falta de impulso fiscal (arts. 5 y 180, tercer párrafo del Código Procesal de la Nación)", lo que fue notificado por la Dra. María Inés Gambirassi, Secretaria Federal Nº 1. En ese sentido, la fiscal Paloma Ochoa, solicitó la desestimación de la denuncia formulada por el legislador santiagueño, el pasado 11 de febrero, porque "consideraba que los hechos denunciados no configuran delito". En el dictamen pertinente, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que "corresponde considerar que el Dr. Argibay fue efectivamente designado por el Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero para el dictado de módulos de las carreras de posgrado Especialización en Derecho Procesal y Especialización en Magistratura y Gestión Judicial". Además, sostuvo que "efectivamente fue coautor de la obra colectiva Tratado de Derecho Judicial de Argentina y América Latina". Por esa razón, es que "cabe concluir de modo inequívoco que los sucesos denunciados no configuran delito, siendo que al respecto y para finalizar, vale recordar que los hechos aquí analizados fueron presentados por el denunciante ante la Comisión Especial de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero, la cual rechazó el pedido de juicio concluyendo que "la denuncia interpuesta por el diputado Posse no cumple con las exigencias mínimas de razonabilidad, seriedad y responsabilidad requeridas por examen de admisibilidad". En la resolución, asimismo, se recordó que el entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia santiagueño también fue denunciado ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, cuyos integrantes resolvieron "prestar su acuerdo al Presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, al señor Dr. Sebastián Diego Argibay".