San Lorenzo, con "Penka" Aguirre, no para de festejar

09/03/2019 -

San Lorenzo encadenó anoche su quinta victoria consecutiva, al derrotar a Libertad de Sunchales por 84 a 78, en el Polideportivo Roberto Pando de Boedo.

El conjunto azulgrana se afianza como el número uno de la Conferencia Norte, con un récord de 16 victorias y 1 derrota, en tanto que Libertad cayó a la undécima posición.

El santiagueño Nicolás Aguirre terminó jugando 26 minutos, en los que convirtió 11 puntos, entregó 6 asistencias y capturó 2 rebotes.

Las figuras del partido fueron Marcos Mata (14), Donald Sims (12) y Matías Calfani (16).

En la visita se destacó Matías Cuello (26) y Agustín Cáffaro (23). En el restante cotejo disputado anoche, Weber Bahía se impuso a Hispano Americano por 87 a 85, con valiosas contribuciones de Anthony Johnson (33) y Jamaal Levy (20).

En Hispano se destacó Dominique Morrison (17).

Para esta noche

Esta noche habrá cuatro partidos: desde las 19, Ferro vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia; 21, Quilmes vs. Instituto de Córdoba; 21.30, Comunicaciones vs. Obras y Estudiantes vs. San Martín de Corrientes.