El veterano de la guerra de Malvinas, Jorge Altieri, durmió toda la noche junto al casco recuperado que le salvó la vida

09/03/2019 -

El veterano de la guerra de Malvinas, Jorge Alberto "Beto"Altieri, recuperó en las últimas horas el casco que le salvó la vida en la batalla de Monte Longdon en 1982, luego de que fuera retirado de una subasta en Londres, y contó que durmió "toda la noche" junto al preciado objeto.

"Lo tuve al lado mío durmiendo conmigo toda la noche como si fuera un osito", cuenta Altieri emocionado en diálogo con Télam.

El ex combatiente, de Lanús, venía luchando hace cuatro años para recuperar el casco, cuando un amigo le avisó hace pocos días que estaba en una subasta en internet en Londres.

Pudo reconocerlo a través de las fotos en las que se veía el agujero de la esquirla y la etiqueta que Altieri había puesto con su nombre y regimiento del lado de adentro del casco.

El casco estuvo en la subasta por última vez hasta hace unos días con una base de 13 mil dólares, pero el dueño lo retiró y al día siguiente el ex combatiente recibió una llamada anónima diciendo que pronto se reuniría con el objeto. Un empresario argentino lo había comprado.

"Me siento muy alegre de haber podido recuperar el casco que me salvó la vida. Nunca pensé que lo iba a volver a tener así, junto a mí".

Altieri, de 56 años, quiere donarlo al museo Malvinas, que funciona en el predio de la Ex Esma.

"Desde ayer que estoy como sin palabras, como si fuera todo un sueño. Me llaman de todos lados", expresa el veterano.

‘Con mis compañeros combatí contra el Tercer Batallón de Paracaidistas británico en Monte Longdon donde fui alcanzado por una esquirla de una bomba inglesa que mató a varios de los nuestros e hirió a muchos y ese casco me salvó la vida’, recordó ‘Beto’.

Y describió: ‘La esquirla me pegó justo en la frente, e incluso en las fotos de la página de subastas se podía ver el agujero que le dejó; a mí esa herida me sacó el ojo izquierdo y perdí tejido encefálico de la zona izquierda del cerebro que coordina la conducción del brazo derecho, la pierna derecha y el habla".

"Todavía recuerdo lo fría que se sentía sobre mi cara la sangre que me brotaba de la cabeza, porque en el frío de las islas todo se congelaba enseguida; mis compañeros me bajaron del monte al pueblo ni bien pudieron, allí me hicieron curaciones y el 14 de junio me replegaron al continente sin darme cuenta que el casco había quedado allá, dónde lo encontró uno de los paracaidistas ingleses que habíamos combatido en el monte", señaló.

Cuando relata todo el recorrido que debió hacer para volver a encontrarse con su casco, el ex combatiente destacó: ‘Mucha gente quiso ayudarme y hasta empezaron a organizar para hacer una colecta y poder comprar el casco cotizado en unos 520.000 pesos. Yo dije que no, que era demasiado, que había muchas necesidades para gastar ese dinero en el casco. Pero llegó esa llamada y me cambió la vida’.