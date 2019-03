Educación: a partir del lunes 11 estará disponible el listado de orden de mérito

Fotos CITACIÓN. Las personas mencionadas en el listado deben notificarse del estado de sus respectivos trámites de lunes a viernes, de 8 a 12.

El Consejo General de Educación, a través de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los niveles Inicial, Primario y Modalidades, Secundario y Superior, comunicó a la docencia en general que a partir del próximo lunes 11 de marzo, estará disponible el LOM (listado de orden de mérito) ordinario definitivo 2019 para la cobertura de cargos y horas cátedra.

Se podrá acceder al mismo a través del siguiente link: http:/ /server2.meduca cionsantiago.gob.ar/consultas

También, informaron que se encuentran disponibles los listados completos de todos los niveles en formato PDF para ser descargados desde: http://si cobce .meduca cionsantiago.gob.ar/sicobce/loms/.

Citación docente

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, citó a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites de lunes a viernes, de 8 a 12, en planta baja del edificio del Consejo General de Educación, Belgrano (S) 1940, Capital. Ellos son: Silva, Silvia A As. Nº 37217/14; Maldonado, Lis As. Nº 52586/18; Sisnero, Elisa B. As. Nº 46948/18; Umaño Paz, Alicia As. Nº 53780/18; Santillán, Silvina Y. As. Nº 56583/18; Trejos, Héctor H. As. Nº 350/19; Juárez, Patricia S. As. Nº 54293/18; Sanhueza, Patricia M.- As. Nº 57980/18; Orellana, Norma G.- As. Nº 54203/18; Chávez, Graciela B.- As. Nº 17353/14; Ponce, Cecilia S. As. Nº 17353/14; Beltrán, Hilda R. As. Nº 53518/18; Dir. Esc. Nº 14 As. Nº 3802/19; Dir. Esc. Nº 737 As. Nº 14958/18; Corvalán, Rosa del V.- As. Nº 56761/18; Achem, Bettiana -As. Nº 56536/18; Martínez, Natalia A. As. Nº 56500/18; Salto, Aldo Irineo As. Nº 54018/18; Bravo, Mirta E. As. Nº 52608/18; Rojas, Elena V. As. Nº 57477/18; Bargas Ortiz, Silvana M. As. Nº 2709/19; Cadro, Claudia G. As. Nº 57670/18; Ibáñez, Mónica V.-As. Nº 54756/18; Rodríguez, Cynthia J. As. Nº 50940/18; Pereyra Chari Isabel As. Nº 57104/18; Sandoval, María I. As. Nº 54056/18; Rivas, Aida b. As. Nº 1048/19; Coronel, Mónica B. As. Nº 46752/18; Dir. Esc. Nº 104 As. Nº 48469/18; Corvalán, Irma E. As. Nº 35728/13;

El listado continúa con Campanini, Silvia l. As. Nº 35728/13; Jerez , Karen L. -As. Nº 56253/18; Santillán, Valeria As. Nº 52384/18; Leguizamón, Ramón E. As. Nº 54013/18; Kladko, Susana As. Nº 53975/18; Jaimes, Manuel E. As. Nº 54038/18; Valle, Mirhyan A. As. Nº 56585/18; Dir. Esc. Nº 1232 As. Nº 37194/18; Loto, Blanca A. As. Nº 57045/18; Burgos, Marcia L. As. Nº 53132/18; Castellanos Roxana A. As. Nº 27751/14; Corbalán, Ana G. As. Nº 56347/18; Mayoral, Roxana As. Nº 54495/18; Olivera, Verónica C. As. Nº 47367/18; Coronel, Antonia E. As. Nº 28532/18; Llugdar Olga B. As. Nº 57690/18 Carrizo, Cristian A. As. Nº 54044/18; Afur, Luciana E. As. Nº 54432/18; Santillán, Verónica - As. Nº 34459/18; López , Pedro A. As. Nº 53261/18; Ruiz, Roxana R. As. Nº 53846/18; Maldonado, María F. As. Nº 52680/18; Paz, Karina L. As. Nº 55462/18; Godoy, Vilma l. As. Nº 58230/18; Ledesma, Analía B. As. Nº 21428/18; Díaz, María T. As. Nº 25022/18; Coronel, Sabrina M. As. Nº 43492/18; Umlandt, Romina A. As. Nº 43492/18; De Marco, Lorena As. Nº 47600/18; Mansilla, Irma del V. As. 47600/18.