Prosigue el torneo en tres canchas

09/03/2019 -

Los torneos de la Asociación Femenina Amateur de Básquet (Afab) continuará hoy en tres canchas, con una extensa programación.

En Sportivo Colón se cumplirá la siguiente programación: 14, Herrera vs. Coronel Suárez; 15.45, Upcn vs. Huaico Hondo; 17, Herrera vs. La Unión; 18.15, Veteranos de Defe vs. Santiago Magic; 19.30, Belgrano vs. Defensores del Sud.

En Normal Banda se enfrentarán: 14.30, Huracán Rojo vs. Añatuya BBC; 16, Las Naranjas vs. Juventud Solidaria del Sud; 17.15, Añatuya vs. Normal Banda; 18.30, Almirante Brown B vs. Defensores del Sud B.

En Asociación de Veteranos, Panteras Negras y Nicolás Avellaneda jugarán desde las 21.

La fecha se completará mañana en Defensores del Sud con una extensa programación, desde las 15.15.