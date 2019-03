El Torneo de Verano, en su etapa de definiciones

09/03/2019 -

Hoy se disputará la quinta fecha del Torneo de Verano "21 Años Árbitros Uafase". Este es el programa, con el horario inicial de las 16.30.

En UPCN, Hormiga Paz vs. Galácticos (40) y San Fernando vs. Bioquímicos (45).

En UPCN, E. Roja vs. P. Nuevo (40) y Yanda vs. Telefónicos (50). En Obras Sanitarias, Jorge Newbery vs. La Bomba (50) y Obras S. vs. FM Láser (50). En PVC Banda, Met. Dorrego vs. Alvi (40) y PVC Banda vs. Elec. Cortez (50). En Gremio Judicial, Gremio vs. UTA (40) y Gremio vs. Alberdi (45).

En Sivipse, Sivipse vs. Anestesia (50) y Sivipse vs. Caja Unse (45). En Abogados 2, Abogados vs. M. Rebeldes (45) y Abogados vs. Dr. Obrero (50). En Ingenieros, Ingenieros vs. Mago Rep. (50). En UTA, Quirófano vs. Bioquímicos (50).