El Apertura 2019 tiene una gran jornada

09/03/2019 -

Mañana, por la tarde, se jugará una nueva fecha del Apertura 2019, de la Asociación de Futbolistas Amateurs.

Los partidos comenzarán a las 16.30 y 18. Sólo los primeros turnos tienen una tolerancia de 30’.

Este es el programa:

En Asociación, V. Güemes vs. San Roque (55) y Lagartos M. vs. Saravah (55).

En Asociación, Am. N. Galván vs. F. Carlitos (50) y Esc. 105 vs. C. Del 28 (50).

En Bco. Pcia, Súper Colón vs. C. del 28 Seniors (55) y Bco. Pcia. vs. Loreto (55).

En Pichones, San Carlos vs. A. Brown (50) y Puente A. vs. Mis Nietitos (50).

En San Isidro, Ipvu vs. Chacarita (55) y Violla Hortencia vs. Las Heras (50).

En Ingenieros, Técnicos vs. HD Lubricantes (55).

En Zanjón, Los Maestros vs. RC Refigre (55) y Zanjón vs. Rabenar (50).

En Rubia Moreno, El Deán vs. P. E. Física (55) y P. Nuevo vs. Loreto Unido (50).

En Gremio M., Amigos de Bolita vs. Saravah (55).