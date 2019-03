Profesora de Historia Nancy Gómez: "Nunca le falté el respeto y tengo testigos"

Fotos INCIDENTE. El menor irrumpió en la escuela con un cuchillo y tras encender un cohete salió al pasillo, y acuchilló a Díaz.

Luego de ser denunciada penalmente por el padre de su alumno -quien el pasado 23 acuchilló a la vicedirectora Roxana Alejandra Díaz- la profesora de Historia y Formación Ética habló en exclusiva con EL LIBERAL.

Tal como lo publicó este medio en su edición de ayer, Nancy Gómez -integrante de la comunidad educativa de la Escuela Normal "Dr. Benjamín Gorostiaga", Nivel Secundario- fue denunciada por el padre del menor que atacó con un cuchillo a la docente Díaz. Como se recordará, Gómez era la destinataria del ataque del alumno.

Tras las denuncia, la profesora Gómez contó su versión de los hechos. "Sus dichos (del padre del alumno) son totalmente falsos. Nunca tuve una mala relación con mi alumno y como ejemplo de ello tengo de testigos a todos mis alumnos de 1º 4ª", fueron los argumentos de la docente.

Luego, la educadora expresó: "Son inventos de él (Hugo, padre del menor), nunca hubo una mala relación con mi alumno. Nunca tuvo un problema de conducta su hijo, no así él", dijo refiriéndose al padre.

"Nunca se presentó en la institución para saber sobre su hijo, y la única vez que habló conmigo fue en diciembre, una vez finalizado el ciclo lectivo, mientras yo hacía un taller para educadores y él llego a exigirme que apruebe a su hijo", expresó. Continuó diciendo: "Cuando él se presenta lo saludo y le digo que no lo conocía porque en todo el ciclo lectivo no había concurrido a las reuniones ni a retirar la libreta del menor. Entonces eso lo enoja, me increpa y me exige que apruebe a su hijo", expresó.

"Ante esa situación reacciono y le digo: "Perdón, usted viene a esta altura del año a exigirme a mí que lo apruebe. Usted primero debe hacerse cargo de su hijo y cumplir con su rol, cosa que no hizo y después le dije que no tenía nada más que hablar con él", explicó sobre los dichos de Hugo en la denuncia que realizó el pasado miércoles en la Comisaría 13.

La profesora se mostró asombrada por el accionar del sujeto. "Ahora tiene el tupé y la caradurez de hacerse el padre, cuando nunca cumplió con ese rol a nivel educativo".

Además la docente dejó entrever que por dichos de terceros tiene entendido que Hugo sería una persona agresiva. "Nunca le falté el respeto a ninguno de mis alumnos. Ahora hablaré con un abogado sobre los pasos a seguir, porque esto no es verdad. Afortunadamente cuento con el apoyo de todos mis colegas que saben cómo trabajamos en equipo", remarcó.

Además, la docente dejó en claro respecto del alumno: "Él no tuvo problemas de conducta, solo tenía problemas de estudio porque durante el año tuvo un promedio con bajas calificaciones, pero era un niño que se comportaba dentro de los parámetros normales".

La educadora hizo hincapié en la mala conducta del padre del menor, sosteniendo que "en toda la escuela primaria tuvo inconvenientes con los docentes, a quienes presionaba para que hagan pasar de grado a su hijo", enfatizó.

Antes de finalizar la entrevista, la profesora remarcó nuevamente que un efectivo de la policía, que había participado del operativo, le manifestó que el menor confesó que el ataque era para "la profesora de Historia, Nancy Gómez".