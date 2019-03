El intendente termense compartió un brindis con las empleadas municipales

09/03/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). El intendente municipal, Jorge Mukdise, compartió un brindis con todas las mujeres que cumplen funciones laborales en distintas áreas del municipio, el encuentro se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Mujer y tuvo lugar en el edificio comunal.

El mandatario comunal puso de relieve el importante rol que ocupa la mujer en cada una de sus responsabilidades dentro del ámbito municipal contribuyendo con el crecimiento de la sociedad. "Este fin de semana por razones climáticas no pudimos presentar una acción mundial del Banco Rojo en cada plaza y generemos conciencia y que representa a todas las mujeres que sufrieron violencia y no se podrán sentar más y es un homenaje a todas las mujeres que fueron asesinadas por quienes decían amarlas. Esto no es un festejo sino honrar y conmemorar a tantas mujeres que a lo largo de la historia han luchado para tener las conquistas que realmente se merecen a tantas mujeres y desde mi posición considero que es una lucha justa. Pero no me quiero olvidar de triste hecho acontecido hace poco tiempo de una mujer, Tatiana, que fue brutalmente asesinada por dos personas que decían amarla".

Por otra parte, Mukdise, le informó que todas las mujeres y los empleados con Contrato de Locación que ya está depositado el sueldo de febrero.