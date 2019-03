Una petrolera reestructuró su deuda por U$S 80 millones

09/03/2019 -

La petrolera Medanito informó que alcanzó un acuerdo de reestructuración de un crédito otorgado por un grupo de bancos encabezados por el Credit Suisse por un monto total de 80 millones de dólares, para lo cual obtuvo una reducción de tasas de interés y un plazo adicional de 18 meses para comenzar las amortizaciones.

Así lo comunicó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en un documento en el que precisó que, según el acuerdo, se concede a la empresa 18 meses de plazo adicional para comenzar con las amortizaciones del capital y se establece una significativa reducción de la tasa de interés.

La reestructuración de intereses se escalona sobre la base del índice ‘Libor +’ -con la cotización actual queda en 5,18% por los próximos 6 meses; 6,18% para los próximos 12 meses y 7,18% desde 2020. La reprogramación de las fechas de pago de capital serán ahora una cuota de U$S 2 millones en octubre, otra de U$S 6 millones en julio de 2020 y el saldo en cuotas trimestrales de U$S 8 millones desde octubre de 2020.